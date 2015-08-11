Технологии Сбера будут впервые интегрированы в серийный автомобиль — LADA AZIMUT

На ПМЭФ-2025 презентовали программную платформу для мультимедиа с сервисами и решениями Сбера и других отечественных технологических компаний

Будущий флагман LADA AZIMUT станет первой моделью, где будет установлена новая российская программная платформа для мультимедиа с виртуальным ассистентом под управлением нейросети GigaChat, а также сервисами и решениями от Сбера и других отечественных технологических компаний. Презентацию на ПМЭФ провели Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Это важная веха сотрудничества Сбера и АВТОВАЗа в сфере цифровизации производства и интеграции высокотехнологичных продуктов в автомобильную продукцию автоконцерна, а также в рамках стратегии развития экосистемы продуктов и сервисов Сбера для автолюбителей.

В автомобилях появятся привычные для миллионов пользователей цифровые сервисы Сбера и компаний-партнёров:

виртуальный ассистент на базе GigaChat , который поможет построить маршруты, совершать звонки, управлять музыкой и системами автомобиля без лишних касаний экрана;

, который поможет построить маршруты, совершать звонки, управлять музыкой и системами автомобиля без лишних касаний экрана; авторизация со Сбер ID даст доступ к расширенному функционалу различных сервисов Сбера и его партнёров;

даст доступ к расширенному функционалу различных сервисов Сбера и его партнёров; сим-профиль от СберМобайла обеспечит работу онлайн-функционала сервисов платформы;

обеспечит работу онлайн-функционала сервисов платформы; навигация по России на картах 2ГИС в офлайн- и онлайн-режимах охватывает более 1000 городов, отображает актуальную информацию о пробках и парковках, предупреждает о скоростных ограничениях и камерах, дорожных работах и ДТП;

в офлайн- и онлайн-режимах охватывает более 1000 городов, отображает актуальную информацию о пробках и парковках, предупреждает о скоростных ограничениях и камерах, дорожных работах и ДТП; подписка СберПрайм откроет полный доступ к музыкальному сервису Звук — это миллионы треков в HiFi-качестве, подкасты, аудиокниги и раздел для детей;

откроет полный доступ к — это миллионы треков в HiFi-качестве, подкасты, аудиокниги и раздел для детей; онлайн-оплата топлива, не выходя из машины, с помощью сервиса «Заправить авто» , в том числе бонусами Спасибо ;

, в том числе ; дополнительные функции программной платформы включают сервисные напоминания, дублирование навигации и музыки на цифровую панель приборов, поддержку USB, Wi-Fi и Bluetooth, а также управление климат-контролем, подсветкой салона и режимами вождения.

Разработанная специально для новой модели LADA AZIMUT программная платформа для мультимедиа обеспечит новый уровень комфорта и безопасности водителю и пассажирам. За разработку платформы отвечает технологическая компания Navio. Серийное производство нового кроссовера LADA AZIMUT запланировано на 2026 год.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Для Сбера это первый опыт подобного соглашения с автопроизводителем, и нам ещё предстоит решить много сложных задач, чтобы обеспечить международный уровень работы умного помощника на борту. Следующим шагом должно стать подключение к искусственному интеллекту, чтобы, например, умный помощник мог сам вызвать помощь при необходимости или подсказать, что нужно сделать, чтобы машина завелась. Подчеркну, что впервые в России очень бюджетная машина будет иметь весь набор современных сервисов, которые обычно ставят в значительно более дорогие машины. Я благодарю Максима Юрьевича Соколова и всю команду АВТОВАЗа за очень продуктивное сотрудничество и надеюсь, что автомобиль в самое ближайшее время станет доступен всем клиентам АВТОВАЗа».

Максим Соколов, Президент АВТОВАЗа:

«Благодарю Сбер и его партнёров за разработку новой мультимедийной системы, которая, уверен, выведет опыт цифрового взаимодействия с автомобилем на новый уровень. Внедрение системы на новейшем кроссовере LADA AZIMUT даёт ему ещё больше неоспоримых конкурентных преимуществ за счёт глубокой интеграции сервисов в электронную инфраструктуру автомобиля».