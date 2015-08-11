Технологии Сбера будут впервые интегрированы в серийный автомобиль — LADA AZIMUT
На ПМЭФ-2025 презентовали программную платформу для мультимедиа с сервисами и решениями Сбера и других отечественных технологических компаний
Будущий флагман LADA AZIMUT станет первой моделью, где будет установлена новая российская программная платформа для мультимедиа с виртуальным ассистентом под управлением нейросети GigaChat, а также сервисами и решениями от Сбера и других отечественных технологических компаний. Презентацию на ПМЭФ провели Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Президент АВТОВАЗа Максим Соколов.
Это важная веха сотрудничества Сбера и АВТОВАЗа в сфере цифровизации производства и интеграции высокотехнологичных продуктов в автомобильную продукцию автоконцерна, а также в рамках стратегии развития экосистемы продуктов и сервисов Сбера для автолюбителей.
В автомобилях появятся привычные для миллионов пользователей цифровые сервисы Сбера и компаний-партнёров:
- виртуальный ассистент на базе GigaChat, который поможет построить маршруты, совершать звонки, управлять музыкой и системами автомобиля без лишних касаний экрана;
- авторизация со Сбер ID даст доступ к расширенному функционалу различных сервисов Сбера и его партнёров;
- сим-профиль от СберМобайла обеспечит работу онлайн-функционала сервисов платформы;
- навигация по России на картах 2ГИС в офлайн- и онлайн-режимах охватывает более 1000 городов, отображает актуальную информацию о пробках и парковках, предупреждает о скоростных ограничениях и камерах, дорожных работах и ДТП;
- подписка СберПрайм откроет полный доступ к музыкальному сервису Звук — это миллионы треков в HiFi-качестве, подкасты, аудиокниги и раздел для детей;
- онлайн-оплата топлива, не выходя из машины, с помощью сервиса «Заправить авто», в том числе бонусами Спасибо;
- дополнительные функции программной платформы включают сервисные напоминания, дублирование навигации и музыки на цифровую панель приборов, поддержку USB, Wi-Fi и Bluetooth, а также управление климат-контролем, подсветкой салона и режимами вождения.
Разработанная специально для новой модели LADA AZIMUT программная платформа для мультимедиа обеспечит новый уровень комфорта и безопасности водителю и пассажирам. За разработку платформы отвечает технологическая компания Navio. Серийное производство нового кроссовера LADA AZIMUT запланировано на 2026 год.
Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:
«Для Сбера это первый опыт подобного соглашения с автопроизводителем, и нам ещё предстоит решить много сложных задач, чтобы обеспечить международный уровень работы умного помощника на борту. Следующим шагом должно стать подключение к искусственному интеллекту, чтобы, например, умный помощник мог сам вызвать помощь при необходимости или подсказать, что нужно сделать, чтобы машина завелась. Подчеркну, что впервые в России очень бюджетная машина будет иметь весь набор современных сервисов, которые обычно ставят в значительно более дорогие машины. Я благодарю Максима Юрьевича Соколова и всю команду АВТОВАЗа за очень продуктивное сотрудничество и надеюсь, что автомобиль в самое ближайшее время станет доступен всем клиентам АВТОВАЗа».
Максим Соколов, Президент АВТОВАЗа:
«Благодарю Сбер и его партнёров за разработку новой мультимедийной системы, которая, уверен, выведет опыт цифрового взаимодействия с автомобилем на новый уровень. Внедрение системы на новейшем кроссовере LADA AZIMUT даёт ему ещё больше неоспоримых конкурентных преимуществ за счёт глубокой интеграции сервисов в электронную инфраструктуру автомобиля».
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