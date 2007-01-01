В Бабынинском районе предприятие использовало завышенные дозировки пестицидов
Региональный Россельхознадзор провел внеплановую выездную проверку сельскохозяйственной организации. Об этом в ведомстве сообщили в четверг, 19 июня.
Поводом стало отсутствие данных о применении пестицидов в системе «Сатурн».
В ходе проверки установлено, что аграрии превышали допустимые дозы химических препаратов при обработке полей. Подобные нарушения могут привести к загрязнению почвы, воды и сельхозпродукции, а также представляют угрозу для здоровья людей и животных.
Юридическое лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа.