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Общество

В Бабынинском районе предприятие использовало завышенные дозировки пестицидов

Дарья Джуманова
20.06, 12:51
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Региональный Россельхознадзор провел внеплановую выездную проверку сельскохозяйственной организации. Об этом в ведомстве сообщили в четверг, 19 июня.

Поводом стало отсутствие данных о применении пестицидов в системе «Сатурн».

В ходе проверки установлено, что аграрии превышали допустимые дозы химических препаратов при обработке полей. Подобные нарушения могут привести к загрязнению почвы, воды и сельхозпродукции, а также представляют угрозу для здоровья людей и животных.

Юридическое лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

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