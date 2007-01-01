Жительница Калужской области предложила создать канал с актуальным расписанием автобусов

Ее подтолкнуло к этому постоянное отмена рейсов по маршруту Медынь – Малоярославец. Об этом она рассказала в комментариях под постом главы региона в четверг, 19 июня.

- Сегодня я ехала из Медыни в Малый на машине, потому что рейс на 11:30 отменили. Вечером буду возвращаться и боюсь, что снова попаду на отмену. Предлагаю создать телеграм-канал или что-то подобное для оповещения населения о расписании, - написала Елена.

В региональном Минтрансе сообщили, что рейсы отменяют из-за нехватки водителей, но руководитель организации взял кадровый вопрос под личный контроль. Кроме того, за все невыполненные рейсы к перевозчику применяются штрафные санкции.

Напомним, ранее перевозчик обещал восстановить маршрут к 1 июня.