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Общество

Жительница Калужской области предложила создать канал с актуальным расписанием автобусов

Дарья Джуманова
20.06, 12:13
0 384
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Ее подтолкнуло к этому постоянное отмена рейсов по маршруту Медынь – Малоярославец. Об этом она рассказала в комментариях под постом главы региона в четверг, 19 июня.

- Сегодня я ехала из Медыни в Малый на машине, потому что рейс на 11:30 отменили. Вечером буду возвращаться и боюсь, что снова попаду на отмену. Предлагаю создать телеграм-канал или что-то подобное для оповещения населения о расписании, - написала Елена.

В региональном Минтрансе сообщили, что рейсы отменяют из-за нехватки водителей, но руководитель организации взял кадровый вопрос под личный контроль. Кроме того, за все невыполненные рейсы к перевозчику применяются штрафные санкции.

Напомним, ранее перевозчик обещал восстановить маршрут к 1 июня.

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