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Общество

Жители Полотняного завода просят пустить к ним автобус

Дарья Джуманова
20.06, 11:55
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Речь идет о 17-м микрорайоне. О проблеме рассказала местная жительница в комментариях под публикацией губернатора в четверг, 19 июня.

По ее словам, ей приходится тратить значительную часть зарплаты на такси, потому что других способов выбраться из микрорайона нет.

- Администрация обещала пересмотреть расписание автобусов во втором полугодии с включением заездов рейсов в утренние часы и хотя бы часов в 5 вечера обратно, чтобы люди могли добираться в Кондрово до работы и с работы, а студенты до учебы, - написала женщина.

- Мы провели комиссионное обследование дорожной сети по указанному маршруту. По результатам выявлены недостатки, препятствующие открытию маршрута регулярных пассажирских перевозок. Акт с замечаниями направлен собственникам дорог для устранения. После устранения замечаний повторно вернемся к вопросу. К сожалению, точные сроки пока указать не можем, - прокомментировали ситуацию в администрации Дзержинского района.

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