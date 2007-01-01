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Банк НОВИКОМ стал партнером холдинга «Новосталь-М»

20.06, 11:41
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НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» – центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) и металлургический холдинг «Новосталь-М» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан на полях ПМЭФ-2025.

Соглашение о начале взаимодействия подписали Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева и Председатель правления ООО «Новосталь-М» Иван Демченко.

Договоренности направлены на развитие эффективного и взаимовыгодного сотрудничества. В частности, документ предусматривает комплексное банковское обслуживание и размещение временно свободных средств холдинга и организаций, находящихся под его управлением. Помимо этого, банк Ростеха обеспечит привлечение финансирования реализуемых проектов, в том числе с использованием всего спектра мер государственной поддержки. Также НОВИКОМ предоставит партнерам банковские гарантии на обеспечение участия в конкурсах, аукционах и тендерах.

Холдинг «Новосталь-М» объединяет одни из самых современных металлургических предприятий страны — Абинский электрометаллургический завод и Металлургический завод Балаково. Продукция компании востребована как на российском, так и на международных рынках, включая строительный и машиностроительный сегменты.

«НОВИКОМ обладает большим опытом работы с предприятиями реального сектора и их поставщиками. Мы предлагаем комплексные финансовые решения, включая кредитование, в том числе с привлечением мер господдержки. Такое партнерство позволяет промышленным холдингам выстраивать устойчивые цепочки поставок и ускорять реализацию инвестпроектов. Мы рады началу сотрудничества с «Новосталь-М» и уверены, что оно будет способствовать развитию отечественной металлургии», — заявила Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.  

 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)», «НКР» АА-.ru и «Эксперт РА» «ruАА». Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. 

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы ГК Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU). 

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны.  Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.

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