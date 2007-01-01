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Общество

Калужанин возмущен состоянием дорог: нет ни одной целой улицы

Дарья Джуманова
20.06, 11:36
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В четверг, 19 июня, мужчина оставил комментарий под публикацией Владислава Шапши.

- Хотелось бы как-то иметь понимание, кто у нас в Калуге отвечает за дороги. Может, вы сможете назвать 2–3 улицы, которым более двух лет и по которым можно проехать от начала и до конца, не встречая ям по полколеса, колеи, заплаток? Нет ни одной улицы целой! Выделяют, выделяют деньги на дороги, а дороги-то где? Кирова - что-то делали, делали, но это ведь просто позор! – обратился он с резкой критикой к властям.

- Качество отремонтированных дорог в рамках безопасных качественных дорог ежегодно подтверждается результатами инструментальной диагностики, ее оценка достаточно высока. Особенно на дорогах, отремонтированных 2–3 года назад. Мы занимаемся не капитальным ремонтом дорог, а текущим обслуживанием и не меняем низлежайшие слои основания дороги, что необходимо для полноценного ремонта. На ул. Кирова был ямочный ремонт картами, чтобы в условиях отсутствия финансирования на комплексный ремонт обеспечить безопасное передвижения авто, - сообщили в горуправе.

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