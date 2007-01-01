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На ПМЭФ-2025 Сбер и девелопер DOGMA договорились о технологическом сотрудничестве

20.06, 10:16
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Сбер и федеральная девелоперская компания DOGMA заключили соглашение о расширении сотрудничества. Документ предусматривает совместную работу в области банковских продуктов, маркетингового и технологического взаимодействия. Соглашение об этом подписали на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов и президент компании DOGMA Денис Морозов.

Компанию DOGMA и Сбер объединяет длительное сотрудничество в сфере проектного финансирования. Теперь давние партнеры приняли решение о расширении взаимодействия в рамках экосистемы Сбера. Таким образом, рассматривается возможность внедрения в жилые комплексы DOGMA передовых технологий для интеллектуальных жилых комплексов Умный дом Sber. Еще одно новое направление партнерства коснется развития кадров компании DOGMA.

Помимо этого, стороны будут развивать и внедрять современные банковские технологии и инфраструктуру, разрабатывать совместные инвестиционные программы. Сбер поддержит застройщика в инновационном развитии и модернизации, поможет с финансово-экономическим консалтингом, будет предлагать финансовые решения, технологии и условия обслуживания с учётом специфики деятельности девелопера.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«У Сбера есть широкий спектр технологических решений для компаний разных отраслей. Например, девелоперам жилой недвижимости мы предлагаем возможности Умного дома Sber. Это одно из направлений и подписанного сегодня соглашения с компанией DOGMA. Важно, что от нашего сотрудничества выиграют и покупатели жилья, ведь они приобретут "технологичные" квадратные метры для максимально комфортной жизни».

Денис Морозов, президент федеральной компании DOGMA:

«Сбер — наш надежный финансовый партнер с многолетней историей сотрудничества. За годы работы мы успешно реализовали более сотни тысяч квадратных метров, а сегодня подписали соглашение о расширении нашего взаимодействия, которое коснется сферы продаж, HR, новых технологий и банковских продуктов как для компании, так и для наших клиентов».

 

Застройщик – ООО «Специализированный застройщик «Д-ФИНАНС». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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