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Новость дня Общество

Решение об отключении интернета в Калужской области приняли на федеральном уровне

Дарья Джуманова
20.06, 10:02
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В пятницу, 20 июня, жители некоторых районов продолжают жаловаться на перебои с мобильным интернетом или его полное отсутствие.

Это касается Тихоновой Пустыни, Росвы, Ворсино и других населенных пунктов.

Напомним, проблемы начались накануне Дня России.

В Министерстве цифрового развития объяснили, что решение об отключении интернета принято на государственном уровне, и регион не может повлиять на ситуацию.

Отключение временное и связано с защитой населения от внешних угроз. Сроки восстановления интернета неизвестны.

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