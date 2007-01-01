Решение об отключении интернета в Калужской области приняли на федеральном уровне

В пятницу, 20 июня, жители некоторых районов продолжают жаловаться на перебои с мобильным интернетом или его полное отсутствие.

Это касается Тихоновой Пустыни, Росвы, Ворсино и других населенных пунктов.

Напомним, проблемы начались накануне Дня России.

В Министерстве цифрового развития объяснили, что решение об отключении интернета принято на государственном уровне, и регион не может повлиять на ситуацию.

Отключение временное и связано с защитой населения от внешних угроз. Сроки восстановления интернета неизвестны.