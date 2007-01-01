Государственные инициативы поддерживают участников СВО из Калужской области в профессиональном развитии

С 7 июня по 5 июля 2025 для слушателей второго потока проекта «Время героев» проводится обучение по направлению «Государственная политика и система госуправления». Об этом сообщила пресс-служба Правительства Калужской области в четверг, 19 мая.

Программа направлена на подготовку будущих управленцев из числа военнослужащих и ветеранов спецоперации для дальнейшей работы в государственных структурах.

18 июня состоялся образовательный модуль, посвященный вопросам местного самоуправления.

Отдельное внимание в регионе уделяется проекту «Герои земли Калужской», который помогает участникам СВО раскрыть профессиональные и личностные качества. На данный момент в нём принимают участие 329 жителей области.