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Общество

В Калуге установили памятный знак зодчему Ивану Ясныгину

Дмитрий Ивьев
19.06, 17:05
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Он появился на Пятницком кладбище.

Официальное открытие назначено на 12:30 в пятницу, 20 июня. Об этом сообщил бывший главный архитектор Калуги Алексей Комов.

Напомним, Ясныгин занимался застройкой Калуги в конце XVIII века. Именно он воплощал в жизнь многие задумки Петра Никитина.

Под руководством Ясныгина завершилось строительство Присутственных мест, Гостиного двора, Хлюстинской богадельни, здания почты, дома губернатора и других.

Могила Ясныгина на Пятницком кладбище утеряна.

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