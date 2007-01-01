В Калуге установили памятный знак зодчему Ивану Ясныгину
Он появился на Пятницком кладбище.
Официальное открытие назначено на 12:30 в пятницу, 20 июня. Об этом сообщил бывший главный архитектор Калуги Алексей Комов.
Напомним, Ясныгин занимался застройкой Калуги в конце XVIII века. Именно он воплощал в жизнь многие задумки Петра Никитина.
Под руководством Ясныгина завершилось строительство Присутственных мест, Гостиного двора, Хлюстинской богадельни, здания почты, дома губернатора и других.
Могила Ясныгина на Пятницком кладбище утеряна.