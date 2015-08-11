Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Искусственный интеллект поможет заботиться о здоровье людям с лишним весом
Новость дня Общество

Искусственный интеллект поможет заботиться о здоровье людям с лишним весом

19.06, 17:01
0 117
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На ПМЭФ-2025 Сбер и Сеченовский Университет подписали соглашение о создании нового AI-помощника для заботы о здоровье граждан, который реализуется при поддержке Минздрава

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме Сбер и Первый МГМУ им. И. М. Сеченова заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов и ректор Сеченовского Университета Петр Глыбочко в присутствии Президента, Председателя правления Сбербанка Германа Грефа и Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Ключевым совместным проектом станет мобильное решение «Худеем на здоровье», направленное на контроль и борьбу с лишним весом. Согласно исследованиям, сегодня в России более 40 млн человек страдают ожирением. Избыточная масса тела влияет на психическое здоровье человека, вызывает депрессию и снижает самооценку, провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ХОБЛ, а также некоторых видов рака. Задача проекта – мотивировать людей, страдающих ожирением, к снижению избыточного веса, а искусственный интеллект на базе нейросетевой модели Сбера GigaChat будет давать персонализированные рекомендации и проактивно поддерживать пользователей на пути к цели.

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка:

«Наше сотрудничество с Сеченовским Университетом продолжает развиваться. Вместе мы обучаем модели искусственного интеллекта медицинским знаниям, разрабатываем AI-сервисы нового поколения. Также мы благодарны Минздраву за их проактивное вовлечение и позицию. Данное соглашение знаменует собой следующий шаг нашего взаимодействия — создание мобильного решения для контроля веса, которое будет доступно каждому человеку. Искусственный интеллект поможет проанализировать данные и даст пользователям индивидуальные рекомендации, которые позволят достичь желаемых результатов. Это соответствует концепции предиктивной, профилактической и персонализированной медицины, которая предотвращает заболевания и повышает продолжительность жизни».

Вадим Тарасов, проректор по научно-технологическому развитию Сеченовского Университета:

«Клинический центр наук о здоровье Сеченовского Университета — это площадка для апробации сервисов с ИИ с целью экспертизы и доработки. Сегодня на базе Сеченовского Университета разрабатываются порядка 20 решений с технологиями искусственного интеллекта на разных стадиях готовности, которые мы планируем применять, как в собственной клинической деятельности, так и тиражировать в другие медицинские учреждения».

 

Сеченовский Университет – ведущий медицинский исследовательский университет России. Сейчас в нем учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 49 академиков РАН и более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук.

В составе Сеченовского Университета действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр наук о здоровье, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь более чем по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. 

Флагман научных разработок Сеченовского Университета — Научно-технологический парк биомедицины (НТПБ). Он объединяет восемь институтов и десятки современных научных лабораторий, в которых ведутся фундаментальные исследования: разработка технологий для 3D-печати тканей и органов, инженерные решения для восстановления здоровья, лазерные технологии в биомедицине, наномедицинские технологии, применение искусственного интеллекта в диагностике и т. д.

Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология» и «Стоматология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai RankingConsultancy и единственный медицинский университет России, который входит в топ-20 ежегодного рейтинга Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место.

Сеченовский Университет трансформируется в сетевой университет медицинских технологий. Его приоритетные задачи — укрепление позиций России в области биомедицинских технологий, подготовка кадров для инновационной экономики и повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи.

https://www.sechenov.ru/

Реклама. ПАО Сбербанк. Ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка:www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. erid: 2Vfnxx3jx9e
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6IkNaTXFCWjF2OThuZmpRSDJuVjZQTnc9PSIsInZhbHVlIjoiVWpLWGhPU2didk45QTRuOVVpTGtqOXR0LzhUcWVFNVRwMmdQUlYxQmJ0bjI1K0k0ako5ckEvOFRENGZOQTYzN1FGSXRJS0NjSmZFVlNsVkRHRElxUXI4TGoxMW1mY2w4T3Q5dmFTN3I3QnRPL2xKR2JSZnVtcGEySEtvcGtaS2xFL0RJdzFDcmxzOW9jVmJJZDY5NzVwUndaM2lUQmY1SGU2WmViUDc5NGRQMi9wNlN2VmlrYjN1ZWdzUXk5MHBRNjFKYmQxeFBjWEhzZUczUTkyMUZJODdjQ3ZaQXFXK0FOcXJ6aWpsOEZQaGt4VUNCUUQybUxUMEI2cDlyTDQvcC83UXRyYW15SjJOK1JhYmNXdURNcjNNaGxTSXB3SVhob2dUVXJWOHFwdkpqWVhIcDJaVVZJdHBhZzlwNlZDU3pwSG9jUitLZHo3bmc2MUJ2VVg3WjhhaU16Zi9rZjliNXQzZi9mc1RIMlcxbzB1aFRGcmlINnREc2JZRlpPNzFmMm01aGNlZmZZUWJDNTdwelFuaXVCRE50OWgxclhKenhaTnZubzhuY0NDQVB6eGJXV0ppY3NET2hoRkwzdVpSeSIsIm1hYyI6IjY3ZWJmMmJlMTE0Mjk2MmZjNTA0ZjI2YjZkZjc2NTFmZDgyNTllMjI2ZjgxZDQ2MmY5YzNkZTkxY2M2OTBhN2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImMwTENaTWRxaDRXanFYbHNrWkRTSlE9PSIsInZhbHVlIjoiNlpuNFBscUpPTm9TeWhzVUxVMkZLaVd0c0xYUTBlcXhRVFp3MkM5aTMrbmpPRGw0Y20rcXlMUXVRclA2Ti9kbGUyQ1RtQzlXeEVsNDkwZDRtRXhoSm9ZSXUyV3FuWlV6V01EU0owU2dkRWZ2eHZTUVVURlpRbVAvOWpzSnFSTFp6VDQwRWthbnE2WVlnQlByMDhmcEZCcGQwemRHRDRQOGxLZTBjVXFFd1pZZXUwdlF4Y2hlcC9TSG5seHVQamxocStCaXdZc3UvRFJYT3AxQ0FFS3Rhd3pLZXdJbVZ1Vzk1eWZLZHpUSnIvbFJpTjVYN2NtL0REZDFMdGpJemJhNERjR2ZLTEozd2hIR08ydEplb1hKRmZKWS9EZ0FXQTdna2N5YWxBeEgwUjNXclhsbGhiaVB0ODhTTm94bzRHU2VRU3FiVm1TUkZpWDlzVFpOWlhEWEpQVDFWQTFpOEd0NENaK1ZIVFNIZjBLa0xiNU9HdkdIVmIxOVJCTU5wSFo5eXZJK2ZvZFE4R0F2M1ArZW1BTWlOeGRqS2xEd3pQeGdWUldIQ2NKaGw2STNDQmJRYzVENm8wbXJjZGMxWFhTOC9yM082R2lHSW9sQTVMQmhLNzA3Rm9rVkorenQ2RzVKSEF4MC81ZlhzZUIxOVdRTkFaQjdVR1NlN1JuQ2dJWGVZT0ltNW40NWR5OHN5UTBrYVBNSEQ1VjJ1TFlaNEREcmZoQjJ3SWdxOGswM2x2Q3cxNnFVR2dwVTA2QzFVVWx0TkpGejl2ZXY2RTZHemVMN05mV0xsWG5wdVVZV3VXMUJZTVhxTTQvc25ma1pyNWFFUnBlYmJ5YzRPNElzSndzTyIsIm1hYyI6ImEwMDg2YWFkODAzMzBmNGM3NGNiN2QyN2JkMmE4MDkwOGE4MGFiYzcwY2IwMTI3NDM5YmI4OTNjZjg4YzdmYWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+