Искусственный интеллект поможет заботиться о здоровье людям с лишним весом

На ПМЭФ-2025 Сбер и Сеченовский Университет подписали соглашение о создании нового AI-помощника для заботы о здоровье граждан, который реализуется при поддержке Минздрава

На XXVIII Петербургском международном экономическом форуме Сбер и Первый МГМУ им. И. М. Сеченова заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов и ректор Сеченовского Университета Петр Глыбочко в присутствии Президента, Председателя правления Сбербанка Германа Грефа и Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Ключевым совместным проектом станет мобильное решение «Худеем на здоровье», направленное на контроль и борьбу с лишним весом. Согласно исследованиям, сегодня в России более 40 млн человек страдают ожирением. Избыточная масса тела влияет на психическое здоровье человека, вызывает депрессию и снижает самооценку, провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ХОБЛ, а также некоторых видов рака. Задача проекта – мотивировать людей, страдающих ожирением, к снижению избыточного веса, а искусственный интеллект на базе нейросетевой модели Сбера GigaChat будет давать персонализированные рекомендации и проактивно поддерживать пользователей на пути к цели.

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка:

«Наше сотрудничество с Сеченовским Университетом продолжает развиваться. Вместе мы обучаем модели искусственного интеллекта медицинским знаниям, разрабатываем AI-сервисы нового поколения. Также мы благодарны Минздраву за их проактивное вовлечение и позицию. Данное соглашение знаменует собой следующий шаг нашего взаимодействия — создание мобильного решения для контроля веса, которое будет доступно каждому человеку. Искусственный интеллект поможет проанализировать данные и даст пользователям индивидуальные рекомендации, которые позволят достичь желаемых результатов. Это соответствует концепции предиктивной, профилактической и персонализированной медицины, которая предотвращает заболевания и повышает продолжительность жизни».

Вадим Тарасов, проректор по научно-технологическому развитию Сеченовского Университета:

«Клинический центр наук о здоровье Сеченовского Университета — это площадка для апробации сервисов с ИИ с целью экспертизы и доработки. Сегодня на базе Сеченовского Университета разрабатываются порядка 20 решений с технологиями искусственного интеллекта на разных стадиях готовности, которые мы планируем применять, как в собственной клинической деятельности, так и тиражировать в другие медицинские учреждения».

Сеченовский Университет – ведущий медицинский исследовательский университет России. Сейчас в нем учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 49 академиков РАН и более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук.

В составе Сеченовского Университета действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр наук о здоровье, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь более чем по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов.

Флагман научных разработок Сеченовского Университета — Научно-технологический парк биомедицины (НТПБ). Он объединяет восемь институтов и десятки современных научных лабораторий, в которых ведутся фундаментальные исследования: разработка технологий для 3D-печати тканей и органов, инженерные решения для восстановления здоровья, лазерные технологии в биомедицине, наномедицинские технологии, применение искусственного интеллекта в диагностике и т. д.

Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология» и «Стоматология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai RankingConsultancy и единственный медицинский университет России, который входит в топ-20 ежегодного рейтинга Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место.

Сеченовский Университет трансформируется в сетевой университет медицинских технологий. Его приоритетные задачи — укрепление позиций России в области биомедицинских технологий, подготовка кадров для инновационной экономики и повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи.

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