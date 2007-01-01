Банк НОВИКОМ провел встречу с МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках ПМЭФ-2025

На Петербургском международном экономическом форуме состоялась встреча Председателя Правления банка НОВИКОМ Елены Георгиевой и ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаила Гордина. Банк, входящий в холдинг «РТ-Финанс» - центр финансовых компетенций Госкорпорации Ростех, и один из ведущих технических вузов страны обсудили ключевые направления сотрудничества. Партнерство направлено на подготовку высококвалифицированных инженерных кадров, необходимых для промышленного лидерства России.

«Сегодня, когда задача достижения технологического суверенитета стоит в числе приоритетных национальных целей, инвестиции в образование и подготовку инженерной элиты приобретают особое значение. Мы уверены, что устойчивое развитие промышленности невозможно без крепкой опоры на науку, образование и талантливую молодежь. Сотрудничество НОВИКОМа с МГТУ им. Н.Э. Баумана — это не просто вклад в развитие одного из сильнейших технических вузов страны и опорного вуза Ростеха. Это инвестиции в инженерные кадры, которые укрепят позиции России как промышленной державы», — подчеркнула Елена Георгиева.

НОВИКОМ — системный партнер МГТУ им. Н.Э. Баумана, с которым в 2024 году на ПМЭФ было подписано соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере науки и образования. Банк оказывает поддержку образовательным программам вуза, помогает модернизировать учебную инфраструктуру, принимает участие в мероприятиях, способствующих раскрытию потенциала студентов инженерных направлений.

Так, при содействии НОВИКОМа университет приобрел оборудование для создания виртуального музея предприятия «ОДК-Авиадвигатель» (входит в ОДК Госкорпорации Ростех) — проекта в рамках образовательно-профессионального трека «Крылья Ростеха». Экспонатами музея стали интерактивные 3D-модели авиационных двигателей.

Также банк поддержал создание компьютерного класса кафедры Э3 «Газотурбинные двигатели и комбинированные установки» – проекта Фонда технологического лидерства МГТУ им. Н.Э. Баумана. Это позволит повысить качество подготовки кадров для двигателестроительной отрасли.

В прошлом году НОВИКОМ также выступил партнером ряда студенческих соревнований, таких как хардатон «Инженерный вызов», и продолжит эту традицию в 2025 году.

Особую роль в партнерстве банка и вуза играет международное направление. В 2024 году НОВИКОМ стал первым российским банком, открывшим представительство на Кубе, и официальным представителем МГТУ им. Н.Э. Баумана в республике. Весной этого года представители банка рассказали о возможностях обучения кубинских студентов в рамках квот Правительства РФ на заседании российско-кубинской рабочей группы по высшему образованию. Программа направлена на развитие гуманитарных связей и подготовку квалифицированных кадров, востребованных в приоритетных отраслях экономики карибского государства.

МГТУ им. Н.Э. Баумана – опорный вуз и стратегический партнер Ростеха. В интересах Корпорации университет готовит специалистов по двум образовательно-профессиональным трекам «Крылья Ростеха» и «Ростех. Биотехмед». Студенты-целевики обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. В партнерстве с вузом Ростех выстраивает опережающую модель подготовки инженерных кадров, ориентированную на реальные запросы индустрии.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)», «НКР» АА-.ru и «Эксперт РА» «ruАА». Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы ГК Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные компании, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2024 году превысила 3,6 трлн рублей.