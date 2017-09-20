10 000 пациентов в месяц: почему калужане выбирают «Клинику ЗДОРОВьЯ»?
Этот медицинский центр уже в который раз становится победителем конкурса «Клиника года», учрежденного медиахолдингом «Комсомольская правда — Калуга»
Стремление помочь
Чуть больше 10 лет назад это учреждение начало свою деятельность с небольшого помещения, в котором принимал посетителей скромный штат из семи специалистов.
Сегодня же это полноценный медицинский центр с широким спектром услуг, а число специалистов достигло двухсот.
— Как клинике удается не только развиваться по всем направлениям, но стабильно удерживать столь высокую профессиональную планку?
— Это результат четкой и слаженной работы всей нашей команды, — считает генеральный директор «Клиники ЗДОРОВьЯ» Ирина Садыкова. — Без личного вклада каждого мы не смогли бы работать как большое организованное учреждение.
Персонал клиники подбирался долго и ответственно, и теперь это, действительно, образец коллективного профессионализма. Кстати, здешний кардиолог Татьяна Шкилева в этом году удостоилась другой почетной премии — «Врач года».
Одним из ключевых требований к сотрудникам клиники, помимо квалификации, является искреннее стремление помочь каждому посетителю. Этот принцип распространяется на всех — от врачей до административного персонала.
Создание комфортной атмосферы для пациентов — важный приоритет. В клинике продумана каждая деталь: от уютных интерьеров до удобной системы записи, позволяющей избежать очередей. Все необходимые услуги можно получить в одном месте, что экономит время и силы посетителей.
Только вперед
Если говорить о развитии, то оно продолжается непрерывно по всем ключевым направлениям.
Сегодня особой гордостью сотрудников «Клиники ЗДОРОВьЯ» считается отделение педиатрии, созданное всего год назад, но уже завоевавшее популярность у калужских мамочек.
Одна из активно востребованных услуг — программа годового прикрепления ребенка. Это очень удобно для родителей, ведь весь спектр процедур и исследований можно получить в одном месте. Кстати, за этот год численность детских медиков увеличилась, а значит, и маленьких пациентов может приходить больше.
При этом врач постоянно на связи с родителями, своевременно давая рекомендации по наблюдению.
Еще одно важное направление, которое сейчас активно развивается — флебология. Квалифицированный сосудистый хирург «Клиники ЗДОРОВьЯ» помогает пациентам с проблемами сосудов, при этом освоена технология амбулаторного хирургического лечения в течение всего одного дня.
Набирает популярность и еще одно молодое направление — косметология. Целый ряд передовых процедурных техник поможет сохранить молодость и свежесть.
Усилия медиков дают зримый результат: ежемесячно через их заботливые руки проходит около 10 тысяч посетителей.
— Я благодарна тем пациентам, которые выбирают нашу клинику и доверяют свое здоровье нашим врачам, — говорит Ирина Садыкова. — Мы готовы каждому прийти на помощь, но всегда помните: болезнь легче предотвратить, чем излечить. Поэтому наш коллектив желает вам в первую очередь здоровья, а также мирного неба, любви и удачи!
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