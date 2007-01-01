Калужский онкодиспансер победил в конкурсе «Клиника года»

Передовые методы лечения и признание на федеральном уровне: калужские онкологи стали гордостью региона.

Калужский областной онкологический диспансер стал победителем юбилейного конкурса «Клиника года» от медиахолдинга «Комсомольская правда — ​Калуга».

Десятый год в рамках конкурса награждают лучшие лечебные учреждения региона и лучших врачей. А победителей выбирают жители Калужской области путем голосования. Онкодиспансер снова назван благодарными пациентами в числе лучших.

Онкологический диспансер — ​это 79 лет борьбы с онкологическими заболеваниями, тысячи спасенных жизней и благодарных пациентов.

Передовой онкодиспансер

Современный Калужский онкоцентр оборудован всей необходимой медицинской техникой, позволяющей диагностировать опухоль, определить ее тип и приступить к лечению после того, как квалифицированные врачи составят поэтапный план.

Калужские онкологи шагают в ногу с мировой медициной и делятся своим опытом на федеральном уровне. Все последние разработки и методики борьбы с онкологическими заболеваниями давно освоены и успешно применяются специалистами учреждения.

Кроме того, некоторые калужане, которые проходят диспансеризацию в городских поликлиниках, не раз отмечали, что для собственного спокойствия они хотели бы пройти ряд дополнительных обследований. Калужский онкодиспансер может предложить таким пациентам отделение платных услуг, где можно пройти обследования в кратчайшие сроки.

Здесь калужане, которые особенно внимательно относятся к здоровью, могут пройти чек-­ап обследование женского или мужского здоровья, кроме того, в рамках 1–2 дней госпитализации в платное отделение можно пройти комплексное обследование перед операцией. Такие запросы поступают от людей, которым важно решить проблемы со здоровьем, но при этом не выпадать надолго из рабочего процесса.

Важным этапом развития онкологической службы в регионе стало открытие летом 2024 года второго поликлинического отделения в Калуге на ул. Степана Разина, дом 1. Прием ведется даже в вечернее время, что позволяет калужанам прийти на консультацию к врачу после работы. УЗИ‑исследования и лабораторные анализы возможны здесь же, в новой поликлинике.

Именно за высококачественный и комплексный подход в лечении онкозаболеваний, за результативность и тысячи спасенных жизней Калужский областной клинический онкодиспансер был признан народным голосованием «Клиникой года».

Врач года

Но конкурс «Комсомольской правды» стал и неожиданной личной победой для врача-радиотерапевта отделения радиотерапии Станислава Юрьевича Игнатенкова. Он был отмечен в номинации «Врач года»!

Стаж работы калужского доктора более 10 лет, и он один из врачей, которые развивали в нашем регио-

не направление брахитерапии.

— Я был первым выпускником переподготовки радиотерапевтов в Санкт-Петербурге: специальность новая, было очень интересно, — ​поясняет доктор. — ​Именно тогда в стране началась программа переоснащения службы лучевой терапии. Инженеры разработали новые ускорители, цифровые аппараты, и для работы с ними требовались вновь обученные специалисты.

При прямом участии Станислава Игнатенкова был создан проект перепланировки и переоборудования корпуса Калужского онкодиспансера для лечения методом 3D‑брахитерапии, что позволило калужским врачам начать использовать этот метод одними из первых в стране. Позже этот проект был высоко оценен и отмечен номинацией на Премии им. академика А.И. Савицкого.

— Мы занимаемся своей работой, сконцентрированы на ежедневных задачах, а потому любая награда становится очень неожиданной, — ​делится впечатлением о номинации «Врач года» от калужской «Комсомолки» врач Игнатенков. — ​И хотя ты думаешь, что просто делаешь свою работу, но со стороны, видимо, виднее. Участие в развитии новых методов облучения, новых режимов лучевой терапии особенно радуют меня. Мы как первооткрыватели сейчас стремительно движемся вперед.

ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»

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