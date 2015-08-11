СберБизнес предложил быстрое и безопасное подтверждение контрагентов на основе AI-технологий

Новые возможности интернет-банкинга СберБизнес представили на ПМЭФ-2025

Предпринимателям больше не нужно вручную подтверждать каждого контрагента при формировании платёжных поручений. Теперь в систему интернет-банкинга СберБизнес встроена автоматическая проверка на основе искусственного интеллекта. Если всё в порядке, контрагент моментально получает статус «Подтверждён». Об этой полезной и удобной опции Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка, рассказал на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.

Новая функция стала доступна более чем 3 млн пользователям веб-версии и приложения СберБизнес. Она поможет быстрее формировать платёжные поручения, особенно для пользователей с токеном (ключ, который подтверждает подлинность пользователя при входе в систему), когда нужно отправить сто и более платежей. Предпринимателям больше не нужно подписывать получателей для каждого документа. Раньше, добавляя нового контрагента в справочник или указывая его на этапе создания платежа, пользователь должен был подтвердить корректность ввода, указав проверочный код из СМС. Неизвестных контрагентов нужно было подтверждать и при импорте платёжных поручений из сторонней системы. Сейчас всё намного проще и быстрее.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Автоматическая проверка контрагентов в СберБизнесе особенно актуальна для предпринимателей с большим количеством платежей. Подтверждать контрагента при создании платежа необходимо для безопасности и минимизации рисков потери средств клиента. Теперь большая часть таких проверок происходит без участия клиента, что экономит время и сохраняет безопасность на высоком уровне».

Кроме того, AI-проверка контрагентов помогает значительно сократить количество ситуаций, когда СМС-код для подтверждения приходит на номер телефона, к которому у пользователя нет доступа. Такое случается, когда несколько сотрудников организации работают в одном профиле.