Гарант качества

Инновационное лечение в поликлинике ООО «Стоматолог» за год прошли более 30 тысяч пациентов.

Дентальная история

Их труд почетен и важен для всех пациентов. Коллектив ООО «Стоматолог» вносит неоценимый вклад в здоровье людей. Ежедневно специалисты делают мир прекраснее, даря ему блистательные, здоровые улыбки. Стоматологическая поликлиника ООО «Стоматолог» была открыта в апреле 1972 года на основании решения Минздрава РСФСР. Более чем за полвека работы коллектив поликлиники зарекомендовал себя как команда профессионалов высокого уровня, которому по плечу выполнение задач любой сложности.

Пожалуй, нет ни одного калужанина, который не знает известную стоматологию на улице Московской. Заметно невооруженным глазом, насколько сильно коллектив старается идти в ногу со временем. И именно поэтому клиника по праву находится в числе лидеров на рынке стоматологических услуг. Поликлиника «Стоматолог» стала победителем конкурса «Клиника года‑2025». Это доверие калужан вполне оправдано, ведь «Стоматолог» за долгие годы своей дентальной летописи стал гарантом качества и безопасности.

Большая команда

В настоящее время поликлиника ООО «Стоматолог» — это стоматологическое учреждение, оснащенное современным оборудованием. Используемые технологии, современное оборудование и материалы, соблюдение клинических рекомендаций, а главное высокий уровень квалификации специалистов позволяют обеспечить необходимый уровень оказания стоматологической помощи.

Врачи поликлиники ООО «Стоматолог» — ​это не только профессионалы своего дела, но и стратеги, партнеры на пути пациента к здоровой улыбке. Специалисты сочетают в своей профессии науку, искусство, инженерию и высокие стандарты лечения. В поликлинике работает достаточно большой и дружный коллектив. Пациентов принимают 36 высококвалифицированных врачей, 25 медицинских сестер.

Врачи оказывают весь спектр терапевтических, хирургических, пародонтологических и ортопедических услуг. Врачи следят за мировыми тенденциями оказания стоматологической помощи, используют цифровые протоколы лечения, постоянно изучают и применяют новые материалы, проходят дополнительное обучение. Команда поликлиники также пополняется молодыми специалистами.

У руля корабля

Наставниками молодых специалистов становятся более опытные врачи и медицинские сестры. Среди них, в частности, заместитель главного врача по лечебной работе Константин Абрамин. Он продолжатель стоматологической врачебной династии.

— Для меня главное в профессии — ​это улыбка пациента, а именно, когда ты чувствуешь, что сделал этот день для кого-­то лучше, — ​отметил врач-­стоматолог-­ортопед Константин Абрамин.

По мнению специалиста, необходимо с детства установить культуру заботы о зубах. Регулярная гигиена зубов и полости рта, профилактические осмотры, правильная чистка зубов, герметизация фиссур — ​это основа профилактики. Все эти процедуры направлены не столько на лечение, сколько на предотвращение заболеваний стоматологического профиля.

Правильный и регулярный уход за зубами с детства — ​это не только гарантия их здоровья, но и основа для формирования правильных привычек, которые помогут вашему ребенку вырасти здоровым и счастливым.

Передовики индустрии

Современные методы диагностики в поликлинике ООО «Стоматолог» стали точнее, быстрее и менее инвазивными. Появились новые лекарственные препараты и материалы, не вызывающие аллергии и отторжения. Коллективу в короткие сроки удалось внедрить элементы интегративной (персонализированной) медицины. Поликлиника оснащена новыми цифровыми рентгеновскими аппаратами, компьютерным томографом и другим современным оборудованием.

— Все это заметно улучшает как качество лечения, так и общее восприятие пациентом стоматологической помощи. Важнейшая перемена нашей клиники — ​развитие пациентоориентированной стоматологии. Мы уделяем особое внимание психологическому состоянию пациента. Лечение стало «прозрачнее», доступнее для людей благодаря подробным консультациям и цифровому планированию, — ​рассказал Константин Абрамин, заместитель главного врача ООО «Стоматолог» по лечебной работе.

Модернизация оказания стоматологической помощи и внедрение новых технологий в клинике ООО «Стоматолог» позволили стереть из памяти пациентов те печальные воспоминания, навязанные лечением зубов в прошлые времена. Благодаря ежедневному труду врачей, теперь поход к стоматологу ассоциируется у калужан не с болью и страхом, а с удовольствием от качества оказанных услуг и результата.

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