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Общество

В Калуге жалуются на разбитую дорогу к школе №50

Дарья Джуманова
19.06, 12:46
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Фото прислал наш читатель в четверг, 19 июня.

- Участок дороги рядом со школой № 50 – это какой-то ужас. Несколько лет всё собираются сделать ремонт, и всё никак. Особенно ситуация усугубилась с учетом того, что построили детский садик «Весна», – я вообще не представляю, как туда подъезжают люди. Я уже молчу про то, что творится зимой. Хотелось обратить внимание на сам съезд с улицы Заречной как раз на эту дорогу к школе. Ямы достигают до 5 см в глубину, а то и больше. Ездить очень дискомфортно.

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