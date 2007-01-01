В Калуге жалуются на разбитую дорогу к школе №50
Фото прислал наш читатель в четверг, 19 июня.
- Участок дороги рядом со школой № 50 – это какой-то ужас. Несколько лет всё собираются сделать ремонт, и всё никак. Особенно ситуация усугубилась с учетом того, что построили детский садик «Весна», – я вообще не представляю, как туда подъезжают люди. Я уже молчу про то, что творится зимой. Хотелось обратить внимание на сам съезд с улицы Заречной как раз на эту дорогу к школе. Ямы достигают до 5 см в глубину, а то и больше. Ездить очень дискомфортно.