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Общество

В калужском лесу поймали водителя, сбросившего строительный мусор

Дмитрий Ивьев
19.06, 12:13
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Нарушителя задержали недалеко от Корекозево Перемышльского района, сообщили 19 июня в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

- Общественным помощником, неравнодушным жителем близ лежащего населённого пункта было сделано фото нарушителей, - пояснили в Минприроды. - Незамедлительно на место выехал участковый лесничий Желовского участкового лесничества и по составленным им материалам в настоящее время подразделениями полиции проводятся соответствующие мероприятия по установлению конкретных лиц для привлечения их к ответственности.

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