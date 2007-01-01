В калужском лесу поймали водителя, сбросившего строительный мусор
Нарушителя задержали недалеко от Корекозево Перемышльского района, сообщили 19 июня в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
- Общественным помощником, неравнодушным жителем близ лежащего населённого пункта было сделано фото нарушителей, - пояснили в Минприроды. - Незамедлительно на место выехал участковый лесничий Желовского участкового лесничества и по составленным им материалам в настоящее время подразделениями полиции проводятся соответствующие мероприятия по установлению конкретных лиц для привлечения их к ответственности.