Калужские власти обещают не дать в обиду врачей, которых травят из-за абортов

Ранее в соцсетях нападкам подвергся врач из частной клиники в Козельске.

К нему под видом пациентки пришла одна из активисток «Русской общины». Врач предупреждал ее о последствиях и предложил помощь психолога, однако все равно подвергся травле. Активисты обвинили медика в детоубийстве.

В четверг, 19 июня, ситуацию изданию «Подъем» прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он отметил, что каждый может иметь свое личное мнение по различным медицинским процедурам. Но аборты на данный момент разрешены законом.

- А своих врачей мы в обиду не дадим, - пообещал Шапша.