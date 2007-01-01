Церковь в Калужской области хотят взять под охрану

Поступило предложение включить церковь Николая Чудотворца, расположенную в деревне Боболи Малоярославецкого района, в реестр объектов культурного наследия. Об этом стало известно 19 июня из сообщения управления по охране культурного наследия региона.

Храм Николая Чудотворца считается одним из самых масштабных церковных сооружений области, выполненных в стиле позднего классицизма. Строительство церкви продолжалось с 1835 по 1856 год по проекту архитектора Гусева при финансовой поддержке графини Потоцкой.

Богослужения в церкви осуществлялись до января 1970 года. После этого Совет министров СССР принял решение о закрытии храма, здание было передано для хозяйственных нужд.