Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Церковь в Калужской области хотят взять под охрану
Общество

Церковь в Калужской области хотят взять под охрану

Дмитрий Ивьев
19.06, 11:41
0 804
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Поступило предложение включить церковь Николая Чудотворца, расположенную в деревне Боболи Малоярославецкого района, в реестр объектов культурного наследия. Об этом стало известно 19 июня из сообщения управления по охране культурного наследия региона.

Храм Николая Чудотворца считается одним из самых масштабных церковных сооружений области, выполненных в стиле позднего классицизма. Строительство церкви продолжалось с 1835 по 1856 год по проекту архитектора Гусева при финансовой поддержке графини Потоцкой.

Богослужения в церкви осуществлялись до января 1970 года. После этого Совет министров СССР принял решение о закрытии храма, здание было передано для хозяйственных нужд.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVGMktqelRocFlFZGtHT0Z3LzhyT1E9PSIsInZhbHVlIjoiaDdjRU1VQmRYek8wdnB4N085Y1pkMlN2VXJrbWJUNm1mNjZCbDZ3VVBscnlWUmRUT2dnb1hkNThMWXZtbkJzeUNnc1ZEMXlhYzVFVis1Zk5PZmRNSklWcGZvVWphK0djeVZoT0Z3L1ZQaW1rQkozeWNuSlFZWk15V0JhZytFY0MyUGxzemY0cXhiWEpRaHlCenUyenBYbGdVTmJFS1RmTTJsSG5aK0xrOWJCbmp5bWxiVkRzUzhXSytjNXkvVkpxdTNNeksrbHhIYzdFVWZjanNMQUhLNnJPQjZaRmY3R2MrWGx0RWJwUENuQ1FsYmZLRHFDOHlseEJ6Q1pnNnFyVXFPM0EzenlrRWJmbmRRMkRZcTVaUzhETTZoMU0ybDZWSEhFTlo2S05zSGdjRGk0aENQdnh0TXZCZmE2MlJsSGNUY3l6QmtvdU1rVDZpNmNDQWFsWmY4ZGV3Vzk1eml2N1dTRVZxVXliRG5ocElKeC8wQUZWNktLaTVSVktkTEo0OW5MWXJ6cmFrSHlLZUR1TXlHaUp4cmxuRzRxZEl4d1oyMys0OFl2ZVJhZ3NFVHkxMlh6Y1VjRzNNYWd4c1M5SiIsIm1hYyI6ImZhYTc2OWYyMGMzMzM4YjM2MDRkYWNhY2Q3MmRjN2JkZjFjYWQ2Y2E3MWY5NTgzZDI5ODEzOTc5NmFiOGExODUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Iit2UTdTbCtKQTVqUitsR3FnakVZU0E9PSIsInZhbHVlIjoiTTZhSFFCU0k4RlRjT2hHUW9MYVNYU1NPTjlZbjFPLzFyajFoYWd6b0F0d1hrWGcvUlg0Q2loUUdiUlFKVUVZZkNRazVWL2pRd0wyN1B5UVVGSHY5TGliSWMya1AwK0dlWmYxNmN1RzVFQ3dvV3ltU0pWRXRrZk5KS1hYRm0ramFNcUtWOHNhdDVYU3BmNVpSSmpZYlE0L3dwMk9leXlVdWVRT2VjUzg3RjJYMDVaeUJDK2pXNWdDVUkwMWMvcDMrY2swT0R2aldXalV6SXc3bkkvUFA3SzJIMENIVmJqQUdNYzAyTnZUY1VBb2pCRmkxZ0JzSkdWYnJzQ0ZuYW16N1N2bnAvU1AveGl4cThRL29RdGVSSUdESHVmTlVBd0VkV3dDN2tTNEJndTAwZjhJaEwraFBXV0pGTHN3NExWcmt3OFFtS0xOR0I1cEJIcFdqVEdIbU9PQlE3cEV1UGpMblFLOUlOdUpldVVML3Z5eE01czhEZnVydkVudzk4VGlHZE1zSlR1YXgxZndHUjc1bWl1andaczhQWkxOYjRWUzYzSWljWmJsTU9abWRxRTJ3UHZ3eFJIN3pYTkQvUE0wSERHYUJsYXJGZWtlbnA1K2tTWXNodDR3d1RLWDZtSFBSaDZGNytWN252Qmtjb2hHeHR2S1FZRU1NbFIvRFpOclA1LzVzUnhSbXBvSzRCMmMyeEVuN2Y1TDQ2WmxOam1SOXNXaDIvd0hiUWNYZS9lcWxZWkx5K2dBY2tRTWx5TjB2dDZkRDZRdmxtMHROUU5RVmlkT2MxaStOdVFKaWNKeWE4TVhuYnAzNW9Qd0VEeXBDSzNjWkt4VXZXZW0wU21UMiIsIm1hYyI6IjkzYTQyOTA2OWIxMDJiZTQwOTZiZDFkMzk1MGZmOWUxYTI5NTJlM2Y0ZGExYzc2YTRhYTY1ZDdlZjFlMjRjMWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+