Калужские пенсионеры часами стоят в очередях за льготными лекарствами

В среду, 18 июня, местная жительница оставила жалобу под публикацией Владислава Шапши.

- В конце года, уже в сентябре-октябре, лекарств нет, и образуются сумасшедшие очереди из немощных стариков, пенсионеров и инвалидов! Я как-то в очереди провела больше трёх часов в аптеке №4! – написала Марина.

- Мы знаем об этой проблеме. Стараемся, чтобы ситуация не повторилась. Сейчас отличное снабжение аптек - пациенты вовремя получают лекарства, - прокомментировали в региональном Минздраве.