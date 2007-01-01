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Общество

Калужские пенсионеры часами стоят в очередях за льготными лекарствами

Дарья Джуманова
19.06, 11:34
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В среду, 18 июня, местная жительница оставила жалобу под публикацией Владислава Шапши.

- В конце года, уже в сентябре-октябре, лекарств нет, и образуются сумасшедшие очереди из немощных стариков, пенсионеров и инвалидов! Я как-то в очереди провела больше трёх часов в аптеке №4! – написала Марина.

- Мы знаем об этой проблеме. Стараемся, чтобы ситуация не повторилась. Сейчас отличное снабжение аптек - пациенты вовремя получают лекарства, - прокомментировали в региональном Минздраве.

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