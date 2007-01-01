Машину калужской предпринимательницы арестовали в Краснодаре

Женщина задолжала разным людям 5,5 миллиона рублей.

Также она должна выплатить 400 тысяч рублей исполнительского сбора, сообщили в четверг, 19 июня, в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Фургон-рефрижератор жительницы Калуги арестовали по запросу калужских приставов. Наложен арест и на недвижимость в центре Калуги. Все это имущество могут выставить на торги, если предпринимательница не рассчитается с долгами.