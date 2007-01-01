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Общество

В Малоярославце после жалоб жителя власти пообещали отремонтировать разбитую дорогу

Дарья Джуманова
19.06, 11:17
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В четверг, 19 июня, мужчина оставил обращение под публикацией губернатора в социальной сети.

По его словам, он уже второй год подряд жалуется на состояние дороги на улице Радищева. В прошлом году администрация ответила, что ремонт не запланирован в бюджете, но его обещали провести летом 2025 года.

- Ямы такие глубокие, что в некоторых местах пропадает связь. Сейчас проехать можно разве что на тяжелой технике. Хотя бы залатайте ямы, - написал Дмитрий.

- Понимаем ваше беспокойство. В течение месяца с учетом погодных условий учреждение «Управление городского хозяйства» выполнит ямочный ремонт, - сообщили в районной администрации.

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