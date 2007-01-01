Калужские мужчины тратят больше женщин на брендовую одежду

Результаты опроса, опубликованные порталом HeadHunter 19 июня, показали, что жители Калужской области всё чаще делают покупки онлайн, а мужчины оказались более склонны к приобретению вещей известных брендов.

Большинство респондентов (83%) предпочитают делать покупки через маркетплейсы, не выходя из дома. При этом популярность онлайн-шопинга снижается с возрастом: им активно пользуются 89% молодёжи в возрасте 18–24 лет и лишь 55% опрошенных старше 54 лет.

Однако полностью отказываться от посещения магазинов калужане не спешат - 61% респондентов всё ещё заглядывают в «живые» торговые точки. Любопытно, что мужчинам такой способ шопинга нравится больше: его предпочитают 68% мужчин против 58% женщин.

Среди наиболее затратных категорий жители региона выделили повседневную одежду (63%) и обувь (54%). Женщины чаще, чем мужчины, тратят на косметику - так ответили 41% женщин и всего 5% мужчин. В свою очередь, представители сильного пола чаще указывают на высокие расходы в категории «электроника» (30%), а также на верхнюю одежду - куртки и пальто (34%).

Интересно, что в категории парфюмерии разница между полами невелика: 16% женщин и 12% мужчин сообщили о наибольших тратах именно на духи.

Также выяснилось, что мужчины чаще женщин покупают брендовую одежду - 11% мужчин против 6% женщин.

Что касается предпочтений в брендах, то чаще всего жители Калужской области выбирают российские массмаркет-марки (28%). На втором месте — нишевые и независимые бренды (27%), а на третьем — спортивные лейблы (17%).