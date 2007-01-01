Туристка раскритиковала Калугу: центр унылый, парков нет

В среду, 18 июня, женщина оставила комментарий под публикацией губернатора в одной из социальных сетей.

Она отметила, что городу не хватает парков и мест отдыха.

- Одного музея космонавтики очень мало. Хороших современных парков нет, центр города унылый. Возможно, я ошибаюсь, и калужан всё устраивает, - написала Наталья.

В горуправе ответили, что осознают важность благоустройства, но реализация масштабных проектов требует значительных средств.

- К сожалению, на данный момент бюджет нашего города не позволяет нам реализовывать такие проекты в полном объеме. Мы продолжим работать над этим вопросом и искать возможности для финансирования проектов благоустройства участвуя в Федеральных проектах, - добавили в ведомстве.