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Новость дня Общество

Голосование за объекты благоустройства по программе ЕР побило рекорд

В нем поучаствовали более 16,5 млн жителей страны.
19.06, 10:08
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Фото: "Единая Россия", ER.RU.
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«Единая Россия» совместно с Минстроем ведет работу по формированию комфортной городской среды (ФКГС) в регионах страны. Парки, скверы, дворовые территории и другие общественные пространства благоустраиваются в рамках проекта, входящего в народную программу партии. Какие объекты будут обновлены, выбирают жители территорий. Для этого ежегодно проводится онлайн-голосование. В этом году в нем поучаствовали более 16,5 млн граждан – один из рекордных показателей за все время. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

– Неравнодушие к будущему своих населенных пунктов позволяет не просто решать вопросы с благоустройством, но и включать в перечень благоустройства те или иные проекты по пожеланиям жителей, создавать новые комфортные общественные пространства. Процесс формирования комфортной городской среды стал по-настоящему народным, – прокомментировал Владимир Якушев.

Также он рассказал, что на выбор были представлены свыше шести тысяч объектов в 1667 муниципальных образованиях. Проекты-победители голосования будут воплощены в жизнь в 2026 году. Традиционно активно в ходе процедуры себя проявили жители Калужской области. Как отметил региональный координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Законодательного Собрания Калужской области Михаил Дмитриков, каждая локация благоустраивается в диалоге с людьми.

– Мы видим, как преображаются дворы и скверы, как растет вовлеченность людей. Уверен, что обновленные территории станут местом силы для целых поколений. Благодарим жителей за активную жизненную позицию и участие в формировании комфортной городской среды! – сказал Михаил Дмитриков.

Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется с 2017 года по поручению президента Владимира Путина и основана на партпроекте «Городская среда». За период реализации удалось благоустроить более 110 тысяч общественных и дворовых территорий. Руководитель департамента по работе с регионами ЭИСИ, политолог Дарья Кислицына считает, что инициатива работает потому, что в ее основе лежит обратная связь.

– Голосование, в котором участвуют миллионы, становится не только инструментом планирования, но и формой диалога между властью и обществом. 16,5 миллионов голосов – это не просто статистика, это свидетельство того, что у людей появилась возможность влиять на облик своих дворов, улиц, скверов и городов в целом, – резюмировала эксперт.

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