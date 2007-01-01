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Общество

В Калужской области хозяйка дома выплатила ущерб за пожар из-за неисправной печи

Дарья Джуманова
19.06, 09:41
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Козельский районный суд удовлетворил иск страховой компании к местной жительнице, по вине которой произошел пожар. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов в среду, 18 июня.

В мае 2024 года из-за неисправности печи загорелся дом виновницы. Огонь уничтожил ее имущество и повредил соседний дом.

Поскольку имущество соседки было застраховано, компания выплатила ей 60 351 рубль, а затем потребовала эту сумму с виновницы пожара. 

Суд постановил взыскать с нее полную сумму ущерба, а также проценты и госпошлину.

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