Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужские пенсионеры получили ежемесячную надбавку
Общество

Калужские пенсионеры получили ежемесячную надбавку

Дмитрий Ивьев
19.06, 09:33
0 820
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Надбавки в размере 1200 рублей к пенсиям калужан, которые являются инвалидами I группы или достигли 80 лет, автоматически назначаются региональным отделением Социального фонда России.

Всего получателями этой выплаты стали 33 тысячи калужан, достигших 80 лет, и 5,5 тысячи инвалидов 1 группы.

- Ранее такую сумму выплачивали только тем, за кем был оформлен уход трудоспособными неработающими гражданами, - пояснили 19 июня в Социальном фонде. - В настоящее время эти надбавки к пенсиям устанавливаются всем калужанам по достижению ими 80 лет или при получении инвалидности 1 группы. При этом, если гражданин получает две пенсии, то Отделение СФР по Калужской области назначает доплату к одной из них. Надбавки, начиная с 2025 года, ежегодно индексируются вместе с пенсиями, в те же сроки и в том же порядке, что и пенсии.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
4 оценили
0%
25%
0%
50%
0%
25%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitKUEhSOWFLbnZlUzE2RmlrbkNMRWc9PSIsInZhbHVlIjoieVRMMjhKNy9hY1RmMlhaZEpZVmFNanF4UGNYYWtycTN3SW1aeDdaUENySmFqa3dseGh2cHYxWG9YRWEyMGxBR2lZNS9IYm9WKzFzWHZHU3FLakJVblU1TkdVUXNqSnhjRUgzYXA3ZzJSMk1iV2VlYzRpUXpRaXd4WkFuOVBBbC9mdnB4ejVsRVd4djRGbEFmeUowTnZqUkxMbUxtMmxSSHBFa2FoZVZqWGN1b2FReXp0c21QUVY2N2FoamttUFFTdmo4WXpzY1JEWTFyMUVRN2tUclFDRnhtZDNDTDRzM2tDM2UzUGRXQXdDa0ZDdkc1UUtCMktpOWJJNkx0dXRCY1kwdUFsY29EY3ZrZzJMbWthdFNrc3Q3dE1nOHM4bTRFbUkrcWJPNElXT01XcnUySmVEeTc1dVZBQWU1NXZhRGFPZjhCRjdwVTduMS9wMUxQelRLMGFCbzN1ZW0rdk1QY21VTTR4QVc4cHd5TmJwb0ltSmphK3JPczNxc0pic21Id1E4Ri9vM2FuOWxFQlJmbmxGU1BBdkRJSVU5MWNXblkwMGtFa296Y3VlY3pGVnlXbmkwaVBVckw0V0s1dWV6SCIsIm1hYyI6ImJhMWJjZTQ5ZGE0NTM5NzllMTA2ZTkxOWIyNjQwMDJiNjRlMWIxZGE3YTc2MTg4Y2I2YTNkZmRiZDVlMmU3ZjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InVVa1dJaEszS29YSFdJRnRPWHJDVWc9PSIsInZhbHVlIjoiaUtyd2ZGQ3hzU2ptbTc2SHZBVnVqMHViZTRVbkEvalp0TWgvZE9HU0drOEp0S21ZaFpuZis2RFg3dnNpa09PSXZCcCtZNVlHVWc0dHI2eHROc01LYTFGRXBNSnBKMnZCUjdHeU1VbXJjTlpzNW9GbHA5RXQvZnU0ZmgwZEphelo4N0MwQ1o0RXl1OVJ0YXBKeW1ZK0l1MXg2aVBQM3RhOTZDNzFVTU5mYUZMc0ZnWkM1ZXFPVUtUbTY0UXZXVFZHdSs5K21FSlR4RnJBYkRoQXZSQ2NOcWN6M3NqaVREeFhOZnp1dksxbzZjMTl1WmpKdkt4QXFzNUFjWTBTdXBwMzVxanBSdFBjNzhFd21HSXNGU0dhY2I1TTd2b1Q3QjVzQ21iUmpzWnVWRW43TTNkTitzUlZxVWxLKzNoaFoyUDZoTERrL0kwRXVmdng0aEVpaHhUanEyQU1VaVpDS1ZhUUhyakZGQnU4ekIxUk94N2hyWEwzUTA4R0s4R1QxS1EvVGNabHVLampOTGxmNk9IZllPRERJWFdnc25FOVNVQm42b1RkQjFVNzFReDVRR2txYWE4ZHB0RXhOTHd5aG1yL043SVdmeWl1SHkzUEQ0cU5KcXNQZTUzYkNQQkRiMGVLeVl6UUhBbG1RRzJqTzZkdG82ajI4cysyWVZhYVdudHpzTEovdHFLTXg3Zy82aHVqNHBodjU5b3JRdnRsam9EWUF4TUJNOFhNOExDUHphanhpUHpqbG5ORG1nMm9GSVc4SlJuTDFDdHVtdFFHTmlUQzdpTnFHdXIxMVpRa1V4MUh0YXhuUjYwNUVPZkt2NjFwU3N0ZEpVUGwrTTVoM1Z3WiIsIm1hYyI6IjBjNzA0N2UxMzM4MGEzMjcwMDk5M2E0NGM1OWIzNjE4YzE0MWNkNzdlMWVjZGU4NTRkZjc0ZTg1YTk4MWVlYzIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+