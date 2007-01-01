Калужские пенсионеры получили ежемесячную надбавку
Надбавки в размере 1200 рублей к пенсиям калужан, которые являются инвалидами I группы или достигли 80 лет, автоматически назначаются региональным отделением Социального фонда России.
Всего получателями этой выплаты стали 33 тысячи калужан, достигших 80 лет, и 5,5 тысячи инвалидов 1 группы.
- Ранее такую сумму выплачивали только тем, за кем был оформлен уход трудоспособными неработающими гражданами, - пояснили 19 июня в Социальном фонде. - В настоящее время эти надбавки к пенсиям устанавливаются всем калужанам по достижению ими 80 лет или при получении инвалидности 1 группы. При этом, если гражданин получает две пенсии, то Отделение СФР по Калужской области назначает доплату к одной из них. Надбавки, начиная с 2025 года, ежегодно индексируются вместе с пенсиями, в те же сроки и в том же порядке, что и пенсии.