В Калужской области создадут еще два туристических объекта

Соглашения подписаны в рамках ПМЭФ-2025 в среду, 18 июня.

В Тарусском районе появится туристический кластер «Таруса Парк». На берегу Оки на границе Калужской и Тульской областей будут развивать туризм, спорт и образование.

А в Боровском районе откроют вторую очередь турбазы «Гордеево-парк». Там хотят возвести еще 70 модульных некапитальных объектов, стрелковый клуб, кафе, создать искусственные водоемы для рыбалки.

Также подписано соглашение с КосмосОтель Групп», которая будет готовить кадры для туристической отрасли региона.

За последние пять лет туристический поток в области вырос вдвое.

Как подчеркнул губернатор Владислав Шапша, развиваются разные сферы отрасли, чтобы каждый человек мог открыть для себя регион в удобном для него формате.