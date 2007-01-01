В Калуге рассказали, в каких водоемах можно купаться
Региональное управление Роспотребнадзора обновило данные о состоянии рек и озер на территории города.
Если в конце мая купаться можно было везде, то теперь все не так радостно. По состоянию на 16 июня вода соответствует нормам в следующих местах:
- Ока (пляж правый и левый берег, пляж в районе ГИБДД),
- Лаврово-Песочня,
- Угра (отмель в районе автодороги Калуга-Воротынск),
- Рождественские пруды,
- Резвань,
- Андреевский карьер.
При этом не рекомендуется купаться в следующих водоемах:
- Яченское водохранилище (район бора, район лодочной станции)
- Мостовский карьер,
- Сероводородные озера,
- пруд в д. Верхняя и Нижняя Вырка.