В Калуге рассказали, в каких водоемах можно купаться

Региональное управление Роспотребнадзора обновило данные о состоянии рек и озер на территории города.

Если в конце мая купаться можно было везде, то теперь все не так радостно. По состоянию на 16 июня вода соответствует нормам в следующих местах:

Ока (пляж правый и левый берег, пляж в районе ГИБДД),

Лаврово-Песочня,

Угра (отмель в районе автодороги Калуга-Воротынск),

Рождественские пруды,

Резвань,

Андреевский карьер.

При этом не рекомендуется купаться в следующих водоемах: