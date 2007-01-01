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В Калуге рассказали, в каких водоемах можно купаться

Дмитрий Ивьев
18.06, 17:01
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Региональное управление Роспотребнадзора обновило данные о состоянии рек и озер на территории города.

Если в конце мая купаться можно было везде, то теперь все не так радостно. По состоянию на 16 июня вода соответствует нормам в следующих местах:

  • Ока (пляж правый и левый берег, пляж в районе ГИБДД),
  • Лаврово-Песочня,
  • Угра (отмель в районе автодороги Калуга-Воротынск),
  • Рождественские пруды,
  • Резвань,
  • Андреевский карьер.

При этом не рекомендуется купаться в следующих водоемах:

  • Яченское водохранилище (район бора, район лодочной станции)
  • Мостовский карьер,
  • Сероводородные озера,
  • пруд в д. Верхняя и Нижняя Вырка.

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