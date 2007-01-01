В Калуге до сих пор не заасфальтировали яму у микрорайона Веснушки

В среду, 18 июня, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Уже месяц стоит ограждение пробоины в дорожном полотне, кольцо при въезде микрорайон Веснушки. Аналогичная ситуация на остановке «Детская поликлиника», если ехать со стороны города, - написала женщина.

В Минстрое региона ответили, что специалисты проводили там ремонт сетей. Сейчас все бригады заняты на других аварийных объектах. Асфальтирование планируют завершить в течение двух-трех недель.