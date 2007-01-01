Лето без денег: в Калуге школьники не могут найти подработку

Во вторник, 17 июня, местная жительница в комментариях под публикацией губернатора оставила обращение.

Она рассказала, что подростки готовы работать, но вакансий для них практически нет.

- А ведь сфер для них вроде бы и много: благоустройство города, почта, сбор ягод на фермах. В Молодежном центре предлагают 2-3 тысячи за уборку города. И это не за день и не за неделю, а за месяц, - написала женщина.

В Минтруда региона ответили, что ежегодно проводят кампании по привлечению работодателей к созданию рабочих мест для подростков.