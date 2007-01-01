Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Лето без денег: в Калуге школьники не могут найти подработку
Общество

Лето без денег: в Калуге школьники не могут найти подработку

Дарья Джуманова
18.06, 16:25
1 710
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 17 июня, местная жительница в комментариях под публикацией губернатора оставила обращение.

Она рассказала, что подростки готовы работать, но вакансий для них практически нет.

- А ведь сфер для них вроде бы и много: благоустройство города, почта, сбор ягод на фермах. В Молодежном центре предлагают 2-3 тысячи за уборку города. И это не за день и не за неделю, а за месяц, - написала женщина.

В Минтруда региона ответили, что ежегодно проводят кампании по привлечению работодателей к созданию рабочих мест для подростков.

Новости по тегу
работа
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImdPSzdZUEcwb1FibHZQOFMzUjdiQXc9PSIsInZhbHVlIjoieWdwZXYvUzhKWlNsQ0xuLzlYKzNUN3ZQZGRUTWVmNzFvR2NhU2ZVdW84emUrS2haU09yQTNXS1JyY3JyOGxsNi80OEFUejRUNzl6OHJDUXBXckh0NDJySTNSdkpzMkNmT2tPSFpnaUkydnFMaXNRanpVNUoxenJ6eUFxelo1SVRQQm44bEhDenhxNjlQSzZOdUd1a0ovdU4yNjVwZWtqZnQ0cE1nWWNhRnZJWGZiNGRabDVFMmozblpkaG5tWER1a1JXcHVEQkZoaHE5NWd2c0FBeUplWVovZkxjbGdocnhuQUlXUytDbVJnQ1AvZk1YeXlmL0dNRlJycUJ5cEsvaVQrRE9lSXdWSlAzZ1Bvc0dQc0JsQTN6MXdlQWJhZllrMDgrZ3RUSE5lUmZzbHNRck91V21KM1BRc09TVDNxMkhuRUlweUJNaDZVdlo5TWdjdk05Zk1YR1FKOE9aNlAwcStmQTMvSnZ6RXdoZXQ0UTIwdEUvdUlXb2xDL3FiZUdpZ2phajVBNUk0bGZ5ajhvWkF5ejJjOW1VeUUxTDNnK0VpRHpPQjQ0TUFQL1RJd21iVzRTdjRjaTlJejNEa3BTaCIsIm1hYyI6ImU0ZTEzNmIxMjU4OWUxOGZlMmMxMjM4ZGQ2MDc3MGM5NzU2ZGEzMGYyZjA2ZjRlM2E0NjczZTQxY2Q0NWM5ZmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkF6eVJCeTBoVXNjUnJ2dlRKR1N3cHc9PSIsInZhbHVlIjoibkMwYWZuOGJhV0FoSXF0b01xaFhLK3dTMVR0N1N1bFllckQzcjAydzkzK0JzQjBPbU1nS1h0NWdIVnZib0dDNFR6dVBwL0ZIc1lLM3RISVE2dXJrV3pWbmFuLzZIcVcwcXBselljRVFCajFnb0NhamZCdjM2V3pXVmFOMmcyTHVRdFcyQk9RbWs1WUtId0dtMExIT3NNenc4ZVVFMnR3eFdaSytEdzhPcFlLL0lxMmpsU0xLOFYzOUFZcU5rQW8xamNuYUs3T29vMk5QUHdWMDNtditod0ovNGRCQXAyZGFIU004UHg3NU9iK0pYNlNBS25JRGgvU2VsRUVDZ1Nwc3ZhS2c0RUFOSG1UU0JFcHlva0o3WUFYS0lVMjVpZ0Q3eXhwSng1YWdibnBlazgxa3JpV0Z2QnoySFEyZGVrcHZINU0xcitFVWo2QWZnRWUxU1R1TDF1WHBpeVZDcEkxbTRQUGVrQTR1RUd6Y2pLbjh3SlNEdTJScHpXUzRNWjluZ2ZuMExhTDZYSUtUUUovc0dDa0NKRnNZQXU3Z0JQMzlSRDJqdGIyUWkwRnk5OTdCdk5UTnIzeDJFa3lXZFcyb0hnYjNJcG9lSzBwOTR6dzdNM3hEWElHcE5HRjZQbjRERlBQWFhWM053bm0xQ3JMRDlPZWpNMGlaSHd6SUlLTVVIaDFWZFJqakxLNTN1YTR3cUJ1SmU2NFFUR2R1c0crQmhmVVFEa3BCcTFHd0V3eUs3LzBBVXV1a2RLWTU5THlUY1l1ZFhQNUlHMFZCcjZLYSt4cWZWcFdFb3BPK29jZkczSWs1QkE0WU9STUF3a01qTGE2K2tGcWhJbjFYenNKaCIsIm1hYyI6IjdkMTNjM2EyN2RhNjk5ZWE0MzBlNmFhZjE0OTJhMmUxNGZjMzRhNmQ0YmFmM2VhZDJhNWQwYjRlZmFiYTA2MGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+