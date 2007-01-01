Больница во Мстихино поражает своим заброшенным видом

Во вторник, 17 июня, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора в социальной сети.

- Ремонта не было с момента открытия, всё рушится, здание заросло, скоро видно не будет, - написала Елена.

Приложенные фото подтверждают слова женщины: облупившаяся краска, трещины на стенах, а вокруг - буйная растительность.

- Спасибо за сигнал. Передали информацию руководству больницы, чтобы хозяйственная служба исправила недочеты. Завтра будет покошена трава у входной группы. В помещении амбулатории запланирован косметический ремонт при наличии финансирования, - сообщили в региональном Минздраве.