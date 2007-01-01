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Стоматологическая клиника Шевелева: бережно, профессионально, без боли!

18.06, 16:44
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Торжество удивительных технологий, ставших доступными калужанам, лишь тогда достигает окончательной цели, когда опирается на умелые руки врача, его любовь к профессии и искреннее желание посвящать жизнь помощи людям

Стоматологический кабинет А. В. Шевелев открыл в 2000 году, и это было одно из первых частных предприятий такого рода в Калуге. Позже он преобразовался в клинику, а высокопрофессиональные стоматологи разных поколений, но из одной семьи, составили ее кадровое ядро. Шло время, коллектив пополнялся опытными специалистами, а научно-­технический прогресс открывал перед ними новые, прежде невиданные возможности.

— Найти подходящего специалиста достаточно непросто, мы и сейчас находимся в поиске новых кадров, — ​говорит генеральный директор «Shevelev Clinic» Мария Шевелева. — ​Ведь помимо образования, таланта и опыта член команды должен поддерживать наши общие ценности, нам всем нужно смотреть в одну сторону.

Ключевая из этих ценностей — ​искреннее желание помогать людям. Любопытно, что однажды среди сотрудников проводился опрос, и абсолютно все, не сговариваясь, своим главным приоритетом назвали именно такое желание!

Еще одно важное качество для участников команды «Shevelev Clinic» — ​стремление к непрерывному профессиональному саморазвитию. Прогресс не останавливается, требуя от современного врача все новых навыков и компетенций. Клиника открывает все возможности для совершенствования мастерства, оплачивает своим сотрудникам обучение. А значит, калужане получают услуги на острие последних медицинских достижений.

Как признается Мария Шевелева, конкурировать в этой отрасли достаточно сложно, ведь технические возможности, специальные микроскопы, 3D-сканеры, долговечные материалы, мощные обезболивающие ​сегодня есть у любого серьезного учреждения.

Поэтому не менее важно создать атмосферу, когда посетитель приходит в кабинет не только без страха, а наоборот, с хорошим настроением. Вот здесь и нужны те человеческие качества, которые определяют настоящего врача: ​внимание к человеку, доброта, умение настроить на позитив и, конечно, создать спокойную и благожелательную обстановку.

У каждого врача «Shevelev Clinic» есть свои секреты и особые способы найти подход к посетителю. И чтобы узнать их, нужно всего лишь записаться на прием!

Калуга, ул. Добровольского, д. 49

пн-пт 10:00 — 19:00, сб 10:00 — 15:00

+7 (4842) 54-98-80

+7 (961) 124-61-20

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

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