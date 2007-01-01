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Общество

Гендиректора «Роскосмоса» пригласили побегать по Калуге

Дмитрий Ивьев
18.06, 16:07
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В среду, 18 июня, на полях ПМЭФ-2025 губернатор Владислав Шапша провел рабочую встречу с генеральным директором «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым.

- Неразрывная связь Калуги с космосом – это не только исторический факт. Наш регион активно участвует в развитии космической отрасли, - подчеркнул глава региона. - Калужские предприятия создают и выпускают продукцию для авиационно-космической и ракетной техники. Обнинская «Технология», Сосенский приборостроительный завод, филиал НПО им. Лавочкина, конструкторское бюро космического приборостроения в Тарусе.

На встрече обсудили варианты расширения сотрудничества с госкорпорацией.

- Пригласил Дмитрия Баканова лично почувствовать связь Калуги с космосом – посетить наше регион и принять участие в «Космическом марафоне», – заявил Шапша.

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