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Общество

Жители Ворсино остались без горячей воды из-за незаконных подключений

Дарья Джуманова
18.06, 15:48
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В среду, 18 июня, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора.

- Начальник ЖКХ перекрыл воду по переулку Садовому, ссылаясь на незаконное подключение частных домов. Мы проживаем в доме на 4 хозяина, счетчики установлены. Таких домов ещё не один. Муж инвалид, а мы вынуждены греть воду кастрюлями, - написала Наталия.

В администрации Боровского района ответили, что произошла авария на сетях горячего водоснабжения. Во время поиска места утечки обнаружили незаконные подключения. Сейчас там устанавливают счётчики. Работы планируют завершить в течение двух-трёх дней.

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