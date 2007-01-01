Жители Ворсино остались без горячей воды из-за незаконных подключений

В среду, 18 июня, местная жительница оставила жалобу под публикацией губернатора.

- Начальник ЖКХ перекрыл воду по переулку Садовому, ссылаясь на незаконное подключение частных домов. Мы проживаем в доме на 4 хозяина, счетчики установлены. Таких домов ещё не один. Муж инвалид, а мы вынуждены греть воду кастрюлями, - написала Наталия.

В администрации Боровского района ответили, что произошла авария на сетях горячего водоснабжения. Во время поиска места утечки обнаружили незаконные подключения. Сейчас там устанавливают счётчики. Работы планируют завершить в течение двух-трёх дней.