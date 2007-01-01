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Калужский губернатор ответил Пашиняну на слова о деревне в Калуге

Дмитрий Ивьев
18.06, 15:43
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян 17 июня комментировал задержание известного связями с Калугой миллиардера Самвела Карапетяна.

В соцсетях Пашинян заявил, что «это вам не деревня Нижний Тапр в Калуге».

В среду, 18 июня, эти слова прокомментировал губернатор Владислав Шапша:

- В Калужской области много деревень. В одной из них, например, в деревне Добрино расположена одна из площадок особой экономической зоны «Калуга». И в целом объем промышленного производства Калужской области на сегодняшний день практически в два раза превышает объем промышленного производства Армении.

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