В Бабынинском районе определили проекты благоустройства на 2026 год
Завершилось всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил глава Бабынинского района Владимир Яничев в среду, 18 июня.
Наибольшее количество голосов местных жителей получили две площадки: молодежная территории в Центральном парке Бабынино и футбольная площадка на улице Школьной в Воротынске.
Их благоустройство запланировано на следующий год в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».