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Общество

В Бабынинском районе определили проекты благоустройства на 2026 год

Дарья Джуманова
18.06, 15:35
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Завершилось всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».  Об этом сообщил глава Бабынинского района Владимир Яничев в среду, 18 июня.

Наибольшее количество голосов местных жителей получили две площадки: молодежная территории в Центральном парке Бабынино и футбольная площадка на улице Школьной в Воротынске.

Их благоустройство запланировано на следующий год в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

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