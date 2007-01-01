«Д.С. Стоматология»: каждый отзыв для нас — возможность стать лучше
В 1995 году в Калуге распахнула свои двери одна из первых частных стоматологических клиник, известная сегодня под брендом «Д.С. Стоматология». О том, сложно ли сегодня быть одним из лидеров отрасли, наш разговор с ее генеральным директором Константином Прыгуновым.
— Константин Александрович, какие принципы и приоритеты установило для себя ваше учреждение?
— Первое и главное — это качество без компромиссов. Каждое лечение мы проводим так, как сделали бы себе или близким. Далее — прозрачность и доверие. Никаких «навязанных услуг» и пугающих диагнозов. Мы всегда объясняем, зачем нужно лечение, какие есть варианты и что лучше в конкретной ситуации. Еще один приоритет — комфорт пациента, который должен ощущаться уже на пороге клиники.
— Здоровые зубы сегодня стоят недешево. Из чего образуется цена за услугу стоматолога?
— Зачастую пациенты в первую очередь смотрят на стоимость лечения, но не понимают, что за ней стоит: опыт врача, материалы, технологии, оборудование, стерильность, сервис. Но дешево не значит выгодно в долгосрочной перспективе. Постоянное обновление технологий и подходов требует немалых вложений и времени. Чтобы соответствовать ожиданиям современных пациентов, клинике нужно регулярно обучать персонал, внедрять цифровые решения и улучшать процессы. Баланс между инновациями и здравым бизнесом — один из самых тонких моментов сегодня.
— Как удается привлечь пациента и завоевать его доверие?
— Большая часть новых пациентов приходит по рекомендации, и это лучший показатель нашей работы. Доверие закладывается с первого визита, и здесь важна каждая деталь — от общения на ресепшене до ощущения после приема.
Кроме того, мы всегда на связи. Пациент чувствует, что его не бросили после лечения. Это формирует лояльность, к нам возвращаются семьями. И, конечно, мы постоянно развиваемся — и сервис, и технологии. Люди это чувствуют и ценят.
— С чем чаще всего к вам обращаются люди?
— Одними из самых востребованных услуг в нашей клинике являются имплантация и ортодонтия с использованием брекет-систем и элайнеров.
При имплантации мы применяем щадящие методики и современные системы, которые приживаются быстро и служат многие годы.
Брекеты актуальны не только для подростков, но и для взрослых. Мы предлагаем эстетичные системы, которые без дискомфорта корректируют прикус и устраняют функциональные проблемы.
Элайнеры — это отличная альтернатива брекетам: незаметно, удобно, эффективно.
— Для медика очень важно саморазвитие, непрерывное совершенствование мастерства. И наверняка ваше учреждение тоже делает вклад в укрепление профессиональной подготовки врачей.
— «Д.С. Стоматология» является клинической базой КГУ им. К.Э. Циолковского — одного из крупнейших и современных международных учебных центров региона. Здесь студенты различных медицинских специальностей из разных стран проходят очное обучение, оттачивая профессиональные навыки в области медицины.
Это позволяет им вносить вклад в укрепление здоровья не только жителей России, но и пациентов из других стран.
— В любой работе встречаются недовольные клиенты. Как вы справляетесь с проблемами?
— Мы работаем с людьми открыто и внимательно, это часть стратегии качества. И если пациент чем-то недоволен, мы в первую очередь выслушиваем его лично, без формальных отписок и защиты. Наша цель — понять, что пошло не так, и решить проблему максимально быстро. Чаще всего достаточно человеческого разговора, чтобы снять напряжение и вернуть доверие.
Для нас каждый отзыв — это возможность стать лучше. Даже негативный. И когда пациент видит, что его мнение услышали и учли, он охотно возвращается к нам снова, а часто и не один.
Г. Калуга, ул. Пролетарская, 51,
ул. Баррикад, 10 (детское отделение).
Тел.: 8 (4842) 56-78-78, 8-800-500-10-90.
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