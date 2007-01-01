В Калуге пройдет «Марафон работодателей»

В рамках нашего ежегодного проекта «Работодатель года» в четверг, 19 июня, пройдет серия прямых эфиров с ведущими работодателями Калужской области.

В ходе марафона вы сможете узнать о том, какие профессии сейчас наиболее востребованы и что предлагают соискателям в нашем регионе.

Пишите свои вопросы под прямым эфиром или под этим постом, и мы обязательно зададим их работодателям в ходе эфиров в нашей группе ВК.

Программа «Марафона работодателя» на 19 июня: