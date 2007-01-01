В Калуге пройдет «Марафон работодателей»
В рамках нашего ежегодного проекта «Работодатель года» в четверг, 19 июня, пройдет серия прямых эфиров с ведущими работодателями Калужской области.
В ходе марафона вы сможете узнать о том, какие профессии сейчас наиболее востребованы и что предлагают соискателям в нашем регионе.
Пишите свои вопросы под прямым эфиром или под этим постом, и мы обязательно зададим их работодателям в ходе эфиров в нашей группе ВК.
Программа «Марафона работодателя» на 19 июня:
- 9:00 – 9:30 Представитель компании «Центр финансового равновесия» Евгения Симоненкова
- 10:00 – 10:30 Руководитель учебного центра «КАДВИ» Алексей Никитин
- 14:00 – 14:30 Коммерческий директор строительной компании «Дом Мечты» Сергей Козлов
- 15:00 – 15:30 Руководитель отдела персонала «Фуяо Стекло Рус» Дарья Мекрюкова
- 16:00 – 16:30 Руководитель департамента персонала Наталия Иванова и директор по производству и логистике Роман Климов Автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге