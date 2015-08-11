Сбер профинансирует строительство фармацевтического завода в Московской области

Сбербанк, Правительство Московской области и ГК «ФармЭко» в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве по созданию производства лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний в городе Черноголовке Московской области. Документ подписали вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов, Заместитель Председателя Правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева и представитель ГК «ФармЭко», генеральный директор компании ООО «ИРВИН 2» Михаил Степанов.

Проект обеспечит локализацию производства активных фармацевтических субстанций и твердых лекарственных форм, востребованных в отечественной медицине. Общий объём инвестиций составит порядка 9,1 млрд рублей. В рамках реализации проекта Сбер предоставит широкий спектр банковских услуг, включая кредитование и расчётно-кассовое обслуживание, а также консультационную поддержку и обмен опытом в сфере цифровизации и искусственного интеллекта.

Благодаря созданию нового предприятия сумма ежегодных налоговых и страховых отчислений превысит 70 млн рублей, а к 2038 году – 100 млн рублей, что также будет способствовать развитию экономики региона.

Евгений Титов, вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанка:

«Сбербанк последовательно инвестирует в развитие Московской области: так, в 2024 году только со стороны Среднерусского банка Сбербанка было принято решений на 56 миллиардов рублей на реализацию социальных и инфраструктурных проектов региона, из которых свыше 4,7 миллиардов — на поддержку здравоохранения. Особое внимание уделяется программам импортозамещения, ведь развитие отечественного фармацевтического производства невозможно без надёжной поддержки со стороны крупных финансовых институтов. Новый проект ГК «ФармЭко» – ещё один значимый шаг на пути к формированию высокотехнологичной фармацевтики в России. Мы уверены, что совместная работа позволит создать современные рабочие места, расширить налоговую базу региона и, самое главное, повысить доступность инновационных лекарственных средств для людей».

Екатерина Зиновьева, Заместитель Председателя Правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области:

«В Московской области активно развиваются проекты в сфере медицины и фармацевтики. Только в первом квартале этого года подмосковные производители лекарственных средств отгрузили продукции на 60,3 млрд рублей - это 38,5% всей фармпродукции в России. В результате подписанного соглашения в Московской области появится еще одно важное предприятие. На территории г.о. Черноголовка компания «ФармЭко» построит производство лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Инвестиции в проект составят 9,1 млрд рублей. На предприятии создадут более 150 рабочих мест. Запуск производства запланирован на 2029 год».

Михаил Степанов, генеральный директор компании ООО «ИРВИН 2»:

«Группа компаний «ФармЭко» планирует создание в Московской области нового высокотехнологичного предприятия по производству лекарственных средств по полному циклу, с глубокой локализацией производства фармацевтических субстанций. Объем планируемых инвестиций составит 9,1 млрд. руб. На предприятии планируется выпуск готовых лекарственных препаратов в форме таблеток и капсул. Ключевые нозологии портфеля препаратов – это лекарственные препараты для лечения рака молочной железы, рака яичников, предстательной железы, поджелудочной железы и других видов онкологии, включая препараты для лечения детской онкологии. Среднерусский банк Сбербанка является надежным партнером Группы Компаний «ФармЭко» с 2016 года. Это стратегическое партнерство основано на общих ценностях и стремлении обеих сторон к устойчивому развитию, инновациям и улучшению качества жизни людей. В лице банка Группа компаний «ФармЭко» видит надежного партнера, который стремится поддерживать инициативы, направленные на улучшение здоровья населения. Мы уверены, что наша совместная работа со Сбербанком принесет значительную пользу обществу».

ГК «ФармЭко» — вертикально интегрированная группа компаний, работающая во всех сегментах фармацевтического рынка – научных исследованиях и разработке, производстве и дистрибуции лекарственных препаратов, медицинского оборудования и медизделий. «ФармЭко» является одним из лидеров фармацевтического рынка России: по итогам 2024 года компания занимает 2 место в ТОП-3 дистрибьюторов по госзаказу и 7 место в ТОП-10 дистрибьюторов по общему рынку. На сегодняшний день у компании есть четыре производственных площадки в Москве и Московской области, а новое соглашение со Сбербанком откроет новые возможности для дальнейшего роста и локализации фармацевтического производства в России.

Сбербанк последовательно поддерживает развитие промышленности и производственной инфраструктуры Московской области. За последние годы банк профинансировал десятки крупных инвестиционных проектов, в том числе в сфере машиностроения, фармацевтики, пищевой и химической промышленности, а общий объём инвестиций, привлечённых Сбером в экономику региона, превысил 365 млрд. рублей. Благодаря комплексному подходу и вниманию к нуждам производителей банк стал одним из ключевых финансовых партнёров для ведущих промышленных предприятий Московской области.