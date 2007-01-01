Эндохирургический Центр в Калуге
В состав ЭХЦ на сегодняшний день входят:
- Диагностический центр.
Здесь доступен наиболее полный спектр услуг в области диагностики: магнитно-резонансная томография (МРТ), спирально-компьютерная томография (СКТ), цифровой рентген, рентгеновская денситометрия, маммография, УЗИ, функциональная диагностика. Работает собственная лаборатория, что дает возможность получить результат основных анализов в день их сдачи. Используется оригинальное диагностическое оборудование зарубежных производителей.
- Поликлиника.
Прием детей и взрослых осуществляют ведущие высококвалифицированные врачи более чем по 40 различным направлениям.
- Хирургический стационар широкого профиля.
Новый стационар спроектирован в соответствии с мировыми требованиями и оснащен медицинским оборудованием последнего поколения.
Доступно оперативное лечение по следующим направлениям: абдоминальная хирургия, нейрохирургия, проктология (в том числе лазерное лечение геморроя), гинекология, травматология и ортопедия, оториноларингология, урология, сосудистая хирургия (в том числе эндовазальная лазерная коагуляция вен), детская хирургия, детская оториноларингология, пластическая хирургия.
- Травмпункт.
Травматологический пункт ЭХЦ — это комплексная медицинская помощь полного цикла при различных травмах в условиях повышенного комфорта. При необходимости возможна экстренная госпитализация и оперативное лечение.
- Центр здоровой стопы.
Здесь профессионально лечат заболевания ног от голени до кончиков пальцев у детей и взрослых. Ведут прием подолог и подиатр. Для пациентов доступно как консервативное, так и хирургическое лечение разной сложности.
- Отделение косметологии и пластической хирургии.
Здесь применяются последние достижения в области эстетической медицины. Доступна инъекционная и аппаратная косметология исключительно на оригинальном оборудовании премиум класса. В косметологии ЭХЦ заботятся о красоте, сохраняя здоровье.
- Семейная стоматология.
Центр Педиатрии.
Отделение реабилитации и восстановительной медицины.
Спектр услуг и возможности материально — технической базы Эндохирургического Центра позволяют значительно улучшить качество жизни, сохранив здоровье на долгие годы.
Наши адреса:
г. Калуга, ул. Луначарского, 57, стр.3
8 (4842) 926-977
Филиал на Правом берегу:
г. Калуга, ул. Правобережный проезд, 13
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