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Эндохирургический Центр в Калуге

Эндохирургический Центр в Калуге — ​это многопрофильный медицинский центр, ориентированный на универсальную семейную медицину.
19.06, 14:28
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В состав ЭХЦ на сегодняшний день входят:

  • Диагностический центр.

Здесь доступен наиболее полный спектр услуг в области диагностики: магнитно-​резонансная томография (МРТ), спирально-компьютерная томография (СКТ), цифровой рентген, рентгеновская денситометрия, маммография, УЗИ, функциональная диагностика. Работает собственная лаборатория, что дает возможность получить результат основных анализов в день их сдачи. Используется оригинальное диагностическое оборудование зарубежных производителей.

  • Поликлиника.

Прием детей и взрослых осуществляют ведущие высококвалифицированные врачи более чем по 40 различным направлениям.

  • Хирургический стационар широкого профиля.

Новый стационар спроектирован в соответствии с мировыми требованиями и оснащен медицинским оборудованием последнего поколения.

Доступно оперативное лечение по следующим направлениям: абдоминальная хирургия, нейрохирургия, проктология (в том числе лазерное лечение геморроя), гинекология, травматология и ортопедия, оториноларингология, урология, сосудистая хирургия (в том числе эндовазальная лазерная коагуляция вен), детская хирургия, детская оториноларингология, пластическая хирургия.

  • Травмпункт.

Травматологический пункт ЭХЦ — ​это комплексная медицинская помощь полного цикла при различных травмах в условиях повышенного комфорта. При необходимости возможна экстренная госпитализация и оперативное лечение.

  • Центр здоровой стопы.

Здесь профессионально лечат заболевания ног от голени до кончиков пальцев у детей и взрослых. Ведут прием подолог и подиатр. Для пациентов доступно как консервативное, так и хирургическое лечение разной сложности.

  • Отделение косметологии и пластической хирургии.

Здесь применяются последние достижения в области эстетической медицины. Доступна инъекционная и аппаратная косметология исключительно на оригинальном оборудовании премиум класса. В косметологии ЭХЦ заботятся о красоте, сохраняя здоровье.

  • Семейная стоматология.

Центр Педиатрии.

Отделение реабилитации и восстановительной медицины.

Спектр услуг и возможности материально — ​технической базы Эндохирургического Центра позволяют значительно улучшить качество жизни, сохранив здоровье на долгие годы.

 Наши адреса:

г. Калуга, ул. Луначарского, 57, стр.3

8 (4842) 926-977

Филиал на Правом берегу:

г. Калуга, ул. Правобережный проезд, 13

https://эхц.рф/

https://vk.com/ehc40

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