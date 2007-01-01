Семейная стоматология Дентал ЭХЦ в Калуге — ​это структурная единица многопрофильного медицинского центра.

Спектр предоставляемых услуг максимально широк:

Диагностика.

Конусно-лучевую томографию челюсти, ортопантограмму, Вы можете сделать сразу в день обращения, не затягивая с составлением плана лечения.

Профессиональная гигиена.

Проводится на оригинальном швейцарском аппарате, созданном для решения всех задач профессиональной чистки здоровых зубов, пломбированных, установленных имплантатов, виниров, коронок, мостов, брекет-​систем.

Терапия (лечение зубов) любой сложности.

Проводится с использованием дентального микроскопа, который позволяет увидеть малейшие дефекты зубов и десен, выявить патологические состояния, которые невозможно заметить при визуальном осмотре и на рентгеновских снимках.

Лечение зубов в условиях наркоза

или поверхностной седации (под закисью азота) детям и взрослым. Собственный анестезиолог. Современное анестезиологическое оборудование. Используемые препараты хорошо переносятся детьми и взрослыми.

Имплантация и ортопедия.

Используются инновационные методы оперативного лечения и восстановления зубного ряда. В том числе имплантация по запатентованной системе «All-on‑4» и «All-on‑6». Выгодные предложения «под ключ» с фиксированной ценой.

Ортодонтия.

Большой выбор ортодонтических конструкций для пациентов любого возраста, которые подбираются индивидуально для исправления прикуса и других патологий, что позволяет добиться высокой результативности лечения.

Собственная зуботехническая лаборатория.

Дает возможность оперативно и качественно выполнять любые работы по протезированию зубов, вне зависимости от уровня сложности этих работ. Кроме того, позволяет на каждом этапе скорректировать ортопедическую конструкцию, ее форму или внешний вид.

Ждем Вас по адресу:

г. Калуга, ул. Луначарского, 57, стр. 8

телефон: 8 (4842) 277-555

semstom40.ru

vk.com/semstom40

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