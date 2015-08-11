Сбер поможет предпринимателю заключить контракт с государством

О бесплатном цифровом решении для выхода на госторги рассказали на ПМЭФ-2025

Сбер предлагает предпринимателям решение, которое помогает уверенно выходить на госторги и зарабатывать. Оно доступно бесплатно в веб-версии СберБизнеса — интернет-банкинга для корпоративных клиентов. Об этом Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка, рассказал на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме.

Рынок госзакупок непрост, отметил Анатолий Попов. Новым участникам нужно предоставить целый ряд документов, к тому же непонятно, где искать подходящие торги и у кого проконсультироваться. Сейчас на этом рынке всего 300 тыс. участников. Только в 2024 году из-за этих барьеров не состоялось 980 тыс. торгов на сумму 4,8 трлн рублей. Из них 25% торгов не получили вообще ни одной заявки, а 75% — только одну, что также привело к их отмене.

Теперь у клиентов Сбера есть единый цифровой кабинет для участия в торгах — здесь можно находить актуальные закупки, получать аналитику, оформлять банковские гарантии и гибко настраивать уведомления. Платформа работает на базе SberCRM. Новичкам помогут эксперты банка — они помогут стать участником закупок и подобрать подходящие торги. С января 2025 года сервисом уже воспользовались 23 тыс. предпринимателей.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы непрерывно развиваем нашу платформу, делая участие в государственных закупках удобнее и эффективнее. Уже в июне появится новая функция, работающая на базе искусственного интеллекта, которая возьмет на себя самую сложную и трудоемкую часть работы с тендерной документацией. Она автоматически проанализирует все материалы и сформирует наглядный отчет по каждому тендеру в один клик, выделив ключевые параметры: сроки, штрафы, лицензионные требования и другие важные детали для сделки».