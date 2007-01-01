Мы для вас!

Мы часто сравниваем лечение с парным танцем: успех зависит от слаженности действий как врача, так и пациента. И этот подход, действительно, работает: ​наша клиника стала победителем в двух престижных номинациях проекта медиахолдинга «Комсомольская правда — ​Калуга» «Клиника года- ​2025» — ​«Лучшая клиника эстетической стоматологии», а главный врач стоматологии ​Ирина Курбатова стала «Врачом года».

В чем секрет успеха? Этот и другие вопросы мы решили задать пациентам клиники.

— Владлена Владимировна, почему Вы уже длительное время доверяете только этой стоматологии?

— Я пришла в клинику целенаправленно к врачу ​Курбатовой И. Н., потому что доверяю ей и специалистам под ее руководством. Именно здесь мне сделали процедуры, которые помогли поменять мою внешность и улучшить стоматологическое здоровье. Я стала выглядеть еще моложе и привлекательнее! У меня даже форма носа изменилась! И как после этого не доверять?

— Инесса, скажите, почему Вы обратились именно в эту клинику? Чем она Вас привлекла? Вы же не постоянно проживаете в России?

— Да, вы абсолютно правы. Когда ты долгое время живешь в Европе, а потом приезжаешь в Россию, очень сложно найти грамотного специалиста, поскольку никого здесь толком не знаешь. Я искала клинику, в которой было бы бережное и теплое отношение к пациентам без навязывания услуг, но в то же время с объяснением всех нюансов лечения понятным языком. В «Эль-­Дента+» меня грамотно и профессио­нально проконсультировали, вопросов не осталось вообще. Могу сказать точно, что клиника под руководством Льва Давыдовича и Ирины Николаевны — ​про доверие и тепло. Это именно то, что мне нужно!

— Яна Викторовна, Вы давно наблюдаетесь в клинике, скажите, за что особенно Вам хочется поблагодарить врачей и сотрудников?

— Во-первых, за подаренное здоровье и за новую версию моей жизни, которая стала на уровень выше благодаря правильному подходу и главного врача, и всего персонала в целом. Здесь хочу выразить отдельную благодарность Миловановой Софье Валерьевне, стоматологу-­хирургу, за ее профессионализм!

Во-вторых, благодарю специалистов клиники за умение сопереживать, чувствовать и поддерживать своего пациента. За индивидуальный подход! Абсолютно все врачи, у которых я здесь лечилась, оказывали мне такую поддержку, словно я пришла к себе домой, где меня еще и оздоровили. Настолько все профессионально и с душой, что даже и капли сомнения не было уйти ­куда-то еще!

Огромное спасибо всем врачам клиники и отдельно Ирине Николаевне!

— Юлия, Вы действительно, приезжаете из Европы в Россию специально для лечения, да еще и всей семьей? В чем же секрет этой стоматологии?

— Я думаю, в людях! В профессионалах, которых собрал в одном месте генеральный директор клиники ​Лев Давыдович Кирлинский. Это настолько уверенный и талантливый врач, которому не страшно доверить самое дорогое: свое здоровье и здоровье своих детей. От врача веет тотальным спокойствием и профессионализмом. Каждый шаг выверен до мелочей, а умение обаять и расположить к себе ​вообще вне конкуренции.

Доверие к Льву Давыдовичу – доверие ко всей клинике!

— Наталия, что бы Вы пожелали нашим читателям и будущим пациентам?

— Не бояться и не откладывать лечение на потом. Я пришла в стоматологию, опираясь на отзывы в сети Интернет. Очень боялась, у меня буквально холодели руки, когда я садилась в кресло, но как только врач со мной заговорила, ​страх начал постепенно стихать, и к концу лечения я вообще забыла, что о ­чем-то волновалась. Ирина Николаевна, словно мягкое облачко, обволакивает своим спокойным голосом. Здесь страх улетучится!

Мы от всей души благодарим всех пациентов за оказанное доверие, любовь и внимание к нашему делу жизни. Мы всегда за взаимность друг к другу, посоветуем, направим, поддержим и просто сделаем все, чтобы ваша улыбка сияла не только снаружи, но и изнутри. Все награды — ​это результат тандема вашей смелости и нашего профессионализма.

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