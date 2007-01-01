Пациенты и развитие – главные приоритеты БСМП

Сегодня больница — ​флагман региона по оказанию медицинской помощи, освоению передовых технологий и подготовке медицинских кадров.

В последнее десятилетие клиника совершила огромный рывок вперед. Одно из главных достижений — ​масштабное внедрение современных технологий в диагностике, хирургии и травматологии. За 8 лет успешно освоены и внедрены в практику 70 новых высокотехнологичных операций. В результате пролечено больше пациентов, значительно сократились сроки пребывания в стационаре, расширен спектр и повысилось качество оказания медицинской помощи. Все это дало возможность сэкономить почти 290 миллионов руб­лей бюджетных средств.

За 8 лет внедрено 70 высокотехнологичных операций, сэкономлено 290 млн рублей.

Шаг за шагом

Больница неустанно движется вперед. На базе травмцентра работает Центр спасения конечностей, где проводятся различные виды кожной пластики, лечение диабетической стопы и остеомиелита. Операции с применением эндоваскулярных методик проводятся в сотрудничестве с сосудистыми хирургами с использованием единственного в Калужском регионе ангиографического комплекса последнего поколения чистоты класса «А».

За 3 года в Центре количество эндоваскулярных вмешательств увеличилось в 3 раза. В итоге: снижение летальности и высоких ампутаций, сохранение конечностей большему числу пациентов с сахарным диабетом и атеросклерозом.

В связи с увеличением количества травм и гнойно-­септических осложнений кос­тей и костных тканей, в том числе из-за ранений, полученных в зоне СВО, на базе травмцентра БСМП в 2024 году открыт единственный в регионе Центр остеологии. В новом подразделении уже выполнено 274 операции по поводу гнойных заболеваний костной ткани и поставлено на поток ревизионное эндопротезирование.

Следующий шаг — ​открытие Центра высоких технологий, где планируется осваивать мало­инвазивные методики диагностики и лечения в области эндоскопии и урологии.

Новая техника — ​иные возможности

Решать поставленные задачи и открывать новые возможности помогает оснащение больницы современным оборудованием. Только в 2024 году на ремонт оборудования и покупку новой техники больница затратила 86 миллионов собственных средств. Несколько отделений получили оборудование экспертного класса, позволившее вывести диагностику и лечение пациентов на качественно новый уровень. Так, в эндоскопическом отделении появились два новых видеодуоденоскопа, уровень визуализации которых позволяет проводить сложные эндоскопические исследования и вмешательства. Оперблок приобрел ультразвуковой скальпель и видеосистему для лапароскопических операций. В арсенале урологического отделения появилась высокотехнологичная система для эндоскопического удаления камней. Всем современным требованиям отвечает и новый УЗИ-аппарат.

Основной ресурс

— Сегодня без квалифицированных специалистов, без синтеза науки и практики невозможно двигаться вперед и оказывать качественную медицинскую помощь. Именно поэтому основной акцент мы делаем на непрерывное повышение квалификации кадров. При этом обучение на рабочем месте, когда знания и умения передаются «из рук в руки», считаем наиболее эффективным, — ​рассказывает главный врач БСМП Алан Цкаев. — ​Более десяти лет больница сотрудничает с лучшими специалистами страны, в практику внедрены десятки высокотехнологичных операций и методик по разным направлениям: многопрофильная хирургия, травматология, диагностика, анестезиология и реанимация, терапия и другие. Это позволило расширить спектр оказания медицинской помощи ​как амбулаторной, так и стационарной.

Обучение, наставничество и научная работа — ​три главных составляющих подготовки молодых докторов.

Только в 2024 году на базе БСМП с участием приглашенных экспертов для специалистов региона проведено 13 обучающих мероприятий по 7 направлениям.

Большое внимание уделяется воспитанию будущих медиков. Сотрудники клиники преподают в профильных учебных заведениях. В течение года в больнице проходят практику около 600 студентов Калужского медколледжа и Калужского мединститута. Совместно с КГУ им. К. Э. Циолковского на базе БСМП работают ординатура и аспирантура.

Быт имеет значение

Администрация больницы прилагает большие усилия для улучшения условий пребывания пациентов и работы медиков. До конца года планируется отремонтировать входную группу хирургического корпуса и пять отделений БСМП общей площадью около двух тысяч кв. м.

— Отделения серьезно не ремонтировались уже более 15 лет. Масштабы и качество работ впечатляют. Обязательно приеду на открытие, — ​подчеркнула министр здравоохранения калужской области Анна Чернова, осматривая ремонтируемые объекты.

Отделение платных услуг БСМП

Консультации врачей-­специалистов.

Диагностические исследования на оборудовании экспертного класса:

ультразвуковые;

лабораторные: клинико-­диагностические, бактериологические;

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лучевые: МРТ, СКТ, рентген.

Амбулаторное и стационарное лечение в комфортных условиях.

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Телефон: +7 (4842) 74-07-63.

www.bsmp40.ru

Режим работы: понедельник – суббота – с 8:00 до 20:00, воскресенье – с 8:00 до 16:00.

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