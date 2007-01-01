Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника в этом году снова была выбрана победителем премии «Клиника года» в номинации «Лучшая клиника в области стоматологии».

— Мы сердечно благодарим жителей нашего региона за оказанное доверие. Будем стараться и дальше оправдывать ожидания наших пациентов! Их улыбки — ​наша главная награда, — ​поблагодарил всех, кто поддержал учреждение главный врач поликлиники Владимир Сергеевич Цуканов.

— Все наши достижения — ​результат совместной сплоченной работы коллектива Калужской областной стоматологии. Благодарю коллег за профессиональную, слаженную работу, стремление к совершенствованию, непростой труд, а главное — ​желание помочь и сохранить здоровье наших пациентов!

НАШИ ВРАЧИ — ​НАША ГОРДОСТЬ

— В нашей команде сегодня работают 243 медицинских работника, 103 из которых — ​врачи. Безусловно, хотелось бы поблагодарить за работу и рассказать о каждом из них, — ​рассказал Владимир Сергеевич.

— В сегодняшних непростых условиях хочется отметить тех, кто не только добросовестно и профессионально оказывает медицинскую помощь на своем рабочем месте, но и принимал участие в работе врачебных бригад Калужской области на территории Первомайска Луганской Народной Республики. Не стоит и говорить о том, что эта работа требует особой стойкости духа.

Начиная с 2024 года, уже 6 врачей областной стоматологии в составе многопрофильных бригад на протяжении 6 месяцев оказывали стоматологическую помощь местному населению и участникам СВО.

В общей сложности было осмотрено и пролечено 2550 пациентов, в том числе 903 ребенка и 549 участников специальной военной операции.

Годом ранее в рамках исполнения поручения губернатора Калужской области Владислава Валерьевича Шапши состоялись еще 2 командировки, основной целью которых стало оказание стоматологической помощи детям. Тогда в составе сводной бригады, возглавляемой Владимиром Сергеевичем Цукановым, на территории ЛНР работали еще 2 врача областной стоматологии: Валерий Михайлович Киселев и Сафар Ахмадович Сафаров и медицинская сестра Александра Даниловна Чабанова.

Вера Владимировна Цуканова — ​заведующая отделением общей практики № 3, врач-стоматолог-­терапевт высшей категории, стоматолог-­ортопед. Она первой из стоматологов приняла эстафету работы в составе междисциплинарных медицинских бригад Калужской области. Выпускница Смоленской государственной медицинской академии, Вера Владимировна имеет значительный опыт как врачебной, так и организаторской деятельности. Возглавляемое ею отделение, расположенное в Правобережном районе Калуги, имеет как одни из лучших показателей работы в поликлинике, так и большое число положительных благодарных отзывов пациентов.

Является обладателем Почетных грамот Министерства здравоохранения Российской Федерации и Калужской области, медали «Отличник стоматологии» и Ордена «За заслуги перед стоматологией» Стоматологической ассоциации России, Почетной грамоты городского головы города Калуги.

Галина Николаевна Кудряшова — ​заведующая терапевтическим отделением платных услуг, врач-стоматолог высшей категории. Возглавляемое ею отделение в этом году отметило свой 30‑летний юбилей. Особой гордостью является то, что за все эти годы крепкий сплоченный коллектив отделения практически не изменился.

Галина Николаевна является активным участником благотворительных программ по стоматологии, организованных поликлиникой совместно со Стоматологической ассоциацией России. Большое внимание уделяет воспитанию молодых специа­листов. Является обладателем Благодарности губернатора Калужской области, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Почетной грамоты Министерства здравоохранения Калужской области.

Ольга Борисовна Савинова — ​врач-стоматолог высшей категории, высококвалифицированный врач, владеет всеми современными методами диагностики, лечения зубов и слизистой оболочки полости рта. Ольга Борисовна работает в областной стоматологии уже 23 года и пользуется заслуженной популярностью среди пациентов, если так можно сказать о врачебной работе. За свою профессиональную деятельность награждена Благодарностью губернатора Калужской области и Почетной грамотой министерства здравоохранения Калужской области.

Артем Сергеевич Корчагин — ​врач-стоматолог второй категории. Высококвалифицированный врач, работающий в поликлинике уже на протяжении 5 лет. Оказывает как терапевтическую, так и ортопедическую помощь. Помимо основной врачебной деятельности является наставником для начинающих врачей первого года работы, студентов высших и средних медицинских образовательных учреждений.

Награжден Почетными грамотами Территориального фонда ОМС Калужской области и областной стоматологии.

Егор Олегович Бурдов — ​врач-стоматолог второй категории, стоматолог-­ортопед. Как и Артем Сергеевич, помимо основной врачебной деятельности активно занимается наставнической работой, к которой, по словам руководства поликлиники, привлекаются только опытные, хорошо зарекомендовавшие себя с профессиональной точки зрения врачи. За добросовестный труд награжден Почетной грамотой областной стоматологии.

Во время рабочей командировки доктора команда областной стоматологии занималась в Первомайске важной гуманитарной задачей — ​оснащением детского ясли-сада «Сказка». После своей врачебной работы спешил туда и Егор Олегович, чтобы помочь коллегам со сборкой и расстановкой детской мебели.

Даниил Николаевич Сидоренков — ​врач-стоматолог терапевтического отделения. Несмотря на свой молодой возраст, зарекомендовал себя как грамотный, внимательный и ответственный специалист. Большое внимание уделяет профессиональному развитию и совершенствованию. Привлекается к наставнической работе со студентами высших и средних медицинских образовательных учреждений. Не раз отмечен благодарностями пациентов.

Работа врачей на территории ЛНР требует мужества и стойкости характера. Продолжающиеся обстрелы, дроны, отдаленные звуки боевых действий — ​ко всему этому, по словам медицинских работников, привыкаешь только спустя несколько дней. Но те, кто дали клятву верности своей профессии, конечно, всегда будут там, где нужна помощь.

С особой теплотой делятся доктора историями, рассказанными нашими бойцами. До сих пор вспоминают маленькую девочку лет 6–7, которая каждый свой визит к нашим врачам-­стоматологам буквально бежала навстречу, чтобы обнять и рассказать, как у нее дела.

— Мы с особой теплотой и гордостью храним в нашей поликлинике две тетради — ​книги отзывов, заполненные родителями юных пациентов из Первомайска и его окрестностей и переданные нам сотрудниками стоматологического отделения Первомайской больницы, — ​поделился с нами Владимир Сергеевич.

Обладателем еще одной награды — ​«Врач года» ​стала врач стоматолог-­терапевт областной стоматологии Стецова Лариса Борисовна.

Лариса Борисовна Стецова — ​врач-стоматолог терапевт высшей категории. Работает в поликлинике с 1998 года. На протяжении двух лет возглавляла терапевтическое отделение № 3. Специалист высокого уровня, уделяющий большое внимание профессиональному развитию и совершенствованию, Лариса Борисовна пользуется большим уважением как среди коллег, так и среди пациентов. Награждена Благодарностью Губернатора Калужской области, Орденом за заслуги перед стоматологией II степени, медалью «Отличник стоматологии», Почётными грамотами Министерства здравоохранения Российской Федерации и Калужской области, Почётной грамотой областной стоматологии.

Поздравляем Ларису Борисовну и коллектив областной стоматологии с заслуженными наградами! Желаем крепкого здоровья, благополучия, а главное, ​новых профессиональных успехов и достижений!

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