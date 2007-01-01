Комплексный подход к заботе о здоровье

«Медицинский консилиум»: клиника на Правобережье Калуги названа «Клиникой года».

Лабораторные и динамические исследования, врачи всех востребованных специальностей, включая стоматологию, — ​здесь лечат комплексно.

«Медицинский консилиум» — ​это семейная клиника на Правобережье Калуги, где врачи практически всех специальностей ведут прием детей и взрослых. Здесь здоровье вашей семьи в руках настоящих профессионалов.

Доктора с одинаковым вниманием относятся к каждому пациенту, здесь нет бесконечного потока людей и очередей, поэтому врач по необходимости может уделить пациенту на приеме столько времени, сколько необходимо, чтобы разобраться в проблеме, здесь не придерживаются правила «лишь 15 минут на прием». Главный принцип в работе с людьми — ​не только вылечить, но и помочь сохранить здоровье.

За 10 лет работы клиника доказала, что ответственность и профессионализм врачей — ​залог успеха. Вот почему «Медицинский консилиум» признан «Клиникой года 2025» в номинации «Доступность и качество медицинских услуг»!

Врачи всех специальностей, анализы и диагностика

Современная профилактика, высокоточная диагностика, профессиональный подход и вдумчивое лечение — ​есть все для здоровья всех поколений калужан. Руководство подбирало в команду известных докторов с многолетней практикой и доказанным опытом.

«Медицинский консилиум» давно вырос до масштабов клиники, которая предлагает множество медицинских услуг. Здесь принимают педиатр и терапевт, ЛОР и невролог, гастроэнтеролог и дерматовенеролог, гинеколог и уролог, онколог и онколог-­маммолог, кардиолог и хирург, флеболог и ортопед-­травматолог, ревматолог и эндокринолог.

Зная, как непросто попасть к стоматологу в государственном учреждении, руководство «Медицинского консилиума» сделало одной из первостепенных задач открытие стоматологического кабинета для калужан. Сегодня в центре ведут прием опытные врачи-­стоматологи и профессиональные гигиенисты. Пациентам доступны все виды лечения и ухода за полостью рта в соответствии с высокими современными стандартами. Многолетний опыт работы, точная диагностика заболеваний, подбор наиболее эффективного лечения зубов, ​здесь берегут здоровье и красоту вашей улыбки.

Здоровье ваших ног

Семейная клиника предлагает калужанам пройти консультацию флеболога и лечение вен нижних конечностей. Флебология с годами становится все более востребованной. К сожалению, из-­за малоподвижного образа жизни современного городского жителя здоровье ног находится под угрозой, а потому пациентов у флеболога прибавляется.

Заболевания вен — ​это не только проблема старшего поколения, как принято думать. Молодые люди в равной степени находятся в зоне риска, поэтому «Медицинский консилиум» настоятельно рекомендует быть внимательными к своему здоровью и пройти УЗИ‑обследование вен.

— Многие калужане страдают варикозной болезнью, но на начальных стадиях даже не подозревают об этом — ​говорит ведущий хирург-­флеболог клиники «Медицинский консилиум» Сергей Вячеславович Волов. — ​Отмечу, что сейчас проблемы здоровья ног касаются в равной степени как мужчин, так и женщин, а осложнения приносят с собой много неприятностей. Важно, что современные методы лечения варикоза чаще всего не требуют госпитализации. Высокие технологии, применяемые в нашей клинике, позволяют пациенту продолжать вести обычную жизнь сразу после лечения без каких-либо серьезных ограничений.

К современным методам лечения относится венозная лазерная коагуляция — ​обработка вены изнутри с помощью лазера. Проводится амбулаторно при помощи местной анестезии. Результаты наши пациенты отмечают практически сразу: тяжесть в ногах уходит, равно как и судороги, отеки. Процедуру можно проводить как только возникла потребность, после нее не потребуется больничный. Возрастных ограничений к проведению коагуляции нет. Моя 82-летняя пациентка после лечения с удовольствием работает в огороде и играет с внуками.

Следующий важный момент для моих пациентов — ​эстетика. Сосудистые звездочки на ногах становятся причиной неуверенности и стеснения для некоторых калужан, но для нас, врачей, это сигнал о проблемах со здоровьем. Мы проводим более ювелирную работу — ​укрепляем стенки маленьких вен, подбирая необходимую дозу препарата. Результат — ​звездочки исчезают, что придает уверенности пациентам, а для меня важен результат изнутри: мы укрепили сосуды, а значит, в целом состояние здоровья ног.

Ну а более серьезной процедурой, проводимой исключительно по острым показаниям, является удаление вен — ​минифлебэктомия. Это малоинвазивная операция, к которой мы основательно готовимся. Пациентам проговариваем каждый этап нашей работы и для чего он нужен, показываем высококлассное оборудование, которое позволяет провести все необходимое максимально бережно и незаметно для пациента. После проведения операции наш пациент наблюдается у нас еще полгода бесплатно. Все это время мы на связи по любым вопросам. Ведь главный результат для нас — ​это повышение качества жизни пациентов, а за качество мы отвечаем.

Функциональная диагностика

В «Медицинском консилиуме» есть кабинет функциональной диагностики, оснащенный современным диагностическим оборудованием, которое так часто необходимо калужанам для отслеживания состояния здоровья. Здесь вы всегда пройдете все необходимые исследования в срок. Врачи выявят патологии, проследят за ходом лечения и помогут предотвратить развитие осложнений. Суточный мониторинг артериального давления, запись электрокардиограммы пациента в течение суток в условиях нормальной активности (холтер) и прочее — ​все на страже вашего самочувствия.

Анализы и выезд на дом

Взрослые и дети, ​пациенты клиники «Медицинский консилиум», могут сдать широкий спектр лабораторных анализов в стенах своей любимой клиники: общий, биохимический, анализы на гормоны, аллергологические, ПЦР‑анализы и многое другое. Здесь принимают анализы в день обращения, без предварительной записи и утомительных очередей, просто приходите в удобное для вас время. Среди калужан, которые ответственно относятся к здоровью, популярны проводимые в клинике комплексы анализов на выявление различных дефицитов и отклонений. За одно посещение можно проверить работу организма.

Если ваш близкий человек не мобилен, ему трудно покинуть стены дома или же вы сами из-­за болезни и плохого самочувствия не можете прийти в клинику, чтобы сдать анализы, «Медицинский консилиум» организует выезд специалиста и прием анализов на дому. Результаты вы получите в те же сроки, как если бы пришли в клинику и любым удобным вам способом.

Специалисты клиники «Медицинский консилиум» приедут к вам домой в любую точку города. Врач проведет осмотр и составит индивидуальный план лечения. Специалисты центра проводят также ЭКГ и УЗИ на дому.

«Медицинский консилиум» — ​это команда профессиональных медицинских работников, возможность сдать анализы и наблюдать за работой организма в динамике. Здесь лечат и предупреждают появление новых заболеваний, консультируют и подбирают эффективные методы, ​все для того, чтобы сохранить здоровье!

Ждем вас по адресу: г. Калуга, ул. Фомушина, д. 8, корп. 1.

Записаться на прием можно по телефону: 8 (4842) 7777–03.

Наш сайт: https://medmaster.ru/

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ