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Общество

В Калужской области владельца земли заставили убрать мусор

Дарья Джуманова
18.06, 10:32
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У мужчины большая площадь под сельскохозяйственное назначение в Дзержинском районе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов во вторник, 17 июня.

Площадь участка составляет более 11 тысяч квадратных метров, но он зарос сорняками и завален мусором: пластиковыми канистрами, бытовыми отходами, бревнами и досками.

Сначала мужчине вынесли предостережение с требованием ликвидировать свалку, но он проигнорировал его.

В итоге суд обязал его устранить нарушения в течение двух месяцев.

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