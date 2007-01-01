В Калужской области владельца земли заставили убрать мусор

У мужчины большая площадь под сельскохозяйственное назначение в Дзержинском районе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов во вторник, 17 июня.

Площадь участка составляет более 11 тысяч квадратных метров, но он зарос сорняками и завален мусором: пластиковыми канистрами, бытовыми отходами, бревнами и досками.

Сначала мужчине вынесли предостережение с требованием ликвидировать свалку, но он проигнорировал его.

В итоге суд обязал его устранить нарушения в течение двух месяцев.