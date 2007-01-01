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Общество

В Калуге жители Веснушек жалуются на частые отключения света

Дарья Джуманова
18.06, 10:16
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Во вторник, 17 июня, в наш телеграмм-канал через чат-бот обратной связи пришло сообщение от нашего читателя.

- Здравствуйте, уже нет предела возмущению и гневу! Улица Минская, постоянные отключения света. За сегодня отключали не единожды. Дома не имеют других возможностей приготовить еду, разогреть или поставить чайник. В наших домах нет газа, все приборы электрические. Это происходит постоянно, сегодня застройщик проводил какие-то манипуляции без предупреждения УК. Жильцы и УК узнали только по факту отключения.

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